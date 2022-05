BTS novo glasbo izdaja zgolj na zgoščenki, mladi oboževalci zmedeni

Glasbeniki so namreč razkrili, da bo nov album oziroma kolekcija treh albumov dostopna zgolj na klasični CD-zgoščenki, kar je za sodobne čase, ko v glasbi kraljujejo predvsem spletne pretočne platforme, precej nenavadna odločitev.

"Na to sem čakal celo življenje," se je pošalil nekoliko starejši oboževalec in na Twitterju delil fotografijo predvajalnikov, ki so bili popularni predvsem v začetku novega tisočletja. Navdušenja pa z njim niso delili pripadniki mlajših generacij, ki so prepričani, da bi si pesmi zaslužile prisotnost na pretočnih platformah, kjer bi prej dosegle širše občinstvo. "Vsi tviti so me prepričali v nakup predvajalnika za CD-zgoščenke," pa je svoje misli na Twitterju delil uporabnik, ki se je ob tem pošalil, da je v iskanju svojega starega predvajalnika pregledal celo klet, a pri tem ni imel sreče.

Da je uporaba klasičnega CD-predvajalnika mladim nekoliko manj poznana, pa se zavedajo tudi pri ameriški aplikaciji, ki prvotno sicer nudi učenje tujih jezikov. Ob novici o odločitvi južnokorejske skupine so namreč na svojem Twitter profilu sporočili, da bodo svojim uporabnikom nudili lekcije o uporabi omenjenih predvajalnikov.