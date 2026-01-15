BTS objavili datume obsežne turneje, s katero bi lahko zaslužili milijardo

Na svetovne glasbene odre se vračajo K-pop velikani BTS. Skupina je objavila datume svetovne turneje, med 79 koncerti v sklopu te pa bodo obiskali tudi London, Tokio, München, Sydney in Los Angeles. To bo najverjetneje ena največjih turnej tega leta, skupina pa zunaj ZDA in Južne Koreje ni nastopila že od leta 2019.
Njihova prejšnja turneja je podrla rekord zaslužka K-pop izvajalcev, saj jim je prinesla 211 milijonov evrov, postali pa so tudi prvi korejski izvajalci, ki so kot vodilna skupina večera nastopili na stadionu Wembley v Londonu. Prihajajočo turnejo bodo začeli 9. aprila v Južni Koreji, nadaljevali pa jo bodo najprej po Aziji, nato v Evropi in na koncu še po Ameriki.
Fantje bodo nastopali na 360-stopinjskem odru okrogle oblike, s tem pa bodo omogočili, da bo v dvoranah še več prostora za oboževalce. Prve vstopnice bodo na prodaj zvestim oboževalcem 22. januarja, za preostalo javnost pa dva dni pozneje.
Kot poroča Billboard, skupina in njihova založba BigHit/Hybe računata, da bodo s turnejo zaslužili milijardo, v znesek pa so všteti tudi prodaja promocijskih artiklov, albuma in pretočne vsebine.
Skupina, ki je zaslovela pred več kot desetletjem, je zaradi obveznega vojaškega roka, ki so ga morali odslužiti vsi člani, za nekaj let prenehala z delovanjem, julija 2025 pa so v prenosu v živo sporočili, da se vračajo na sceno. Prenos je gledalo več kot sedem milijonov ljudi.
Te številke napovedujejo, da bo tudi zanimanje za vstopnice za turnejo veliko, primerjajo pa jih s tistimi iz leta 2022, ko je svetovno turnejo napovedala Taylor Swift, in iz leta 2024, ko se je ponovno združila skupina Oasis. Za mnoge oboževalce BTS bo to prva priložnost po sedmih letih, da jih slišijo v živo.
Izdali bodo album
Skupina je na prvi dan leta na družbenem omrežju sporočila, da pripravlja izid novega albuma, ki ga je v roku šestih mesecev posnela v Los Angelesu. Naslov plošče še ni znan, datum izida pa je 20. marec.
K-pop je okrajšava za korejski pop in predstavlja glasbeni žanr, ki izvira iz Južne Koreje. Značilni so mu izjemno produkcijsko dovršeni videospoti, energični plesi, stilsko dovršeni izvajalci in pogosto mešanje različnih glasbenih stilov, kot so pop, hip hop, R&B in elektronska glasba. K-pop skupine, kot je BTS, so znane po obsežnih mednarodnih turnejah in močni bazi oboževalcev po vsem svetu.
Obvezni vojaški rok v Južni Koreji je zakonska dolžnost za večino zmožnih moških državljanov, ki običajno traja med 18 in 21 meseci, odvisno od veje oboroženih sil. Namen vojaške obveznosti je zagotoviti obrambno pripravljenost države v luči varnostnih razmer na Korejskem polotoku. V preteklosti je bilo to vprašanje pomembno tudi za mednarodno uspešne K-pop izvajalce, saj je njihov odhod v vojsko pomenil začasno prekinitev kariere.
