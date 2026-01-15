BTS objavili datume obsežne turneje, s katero bi lahko zaslužili milijardo

Na svetovne glasbene odre se vračajo K-pop velikani BTS. Skupina je objavila datume svetovne turneje, med 79 koncerti v sklopu te pa bodo obiskali tudi London, Tokio, München, Sydney in Los Angeles. To bo najverjetneje ena največjih turnej tega leta, skupina pa zunaj ZDA in Južne Koreje ni nastopila že od leta 2019.

BTS se po štirih letih vračajo na odre z obsežno svetovno turnejo. FOTO: Profimedia

Njihova prejšnja turneja je podrla rekord zaslužka K-pop izvajalcev, saj jim je prinesla 211 milijonov evrov, postali pa so tudi prvi korejski izvajalci, ki so kot vodilna skupina večera nastopili na stadionu Wembley v Londonu. Prihajajočo turnejo bodo začeli 9. aprila v Južni Koreji, nadaljevali pa jo bodo najprej po Aziji, nato v Evropi in na koncu še po Ameriki. Fantje bodo nastopali na 360-stopinjskem odru okrogle oblike, s tem pa bodo omogočili, da bo v dvoranah še več prostora za oboževalce. Prve vstopnice bodo na prodaj zvestim oboževalcem 22. januarja, za preostalo javnost pa dva dni pozneje.

Kot poroča Billboard, skupina in njihova založba BigHit/Hybe računata, da bodo s turnejo zaslužili milijardo, v znesek pa so všteti tudi prodaja promocijskih artiklov, albuma in pretočne vsebine. Skupina, ki je zaslovela pred več kot desetletjem, je zaradi obveznega vojaškega roka, ki so ga morali odslužiti vsi člani, za nekaj let prenehala z delovanjem, julija 2025 pa so v prenosu v živo sporočili, da se vračajo na sceno. Prenos je gledalo več kot sedem milijonov ljudi. Te številke napovedujejo, da bo tudi zanimanje za vstopnice za turnejo veliko, primerjajo pa jih s tistimi iz leta 2022, ko je svetovno turnejo napovedala Taylor Swift, in iz leta 2024, ko se je ponovno združila skupina Oasis. Za mnoge oboževalce BTS bo to prva priložnost po sedmih letih, da jih slišijo v živo.

Izdali bodo album

Skupina je na prvi dan leta na družbenem omrežju sporočila, da pripravlja izid novega albuma, ki ga je v roku šestih mesecev posnela v Los Angelesu. Naslov plošče še ni znan, datum izida pa je 20. marec.