BTS pobrali štiri kipce, J.Lo ob prejetju nagrade ganjena

V Santa Monici so razglasili letošnje zmagovalce nagrad People's Choice Awards oziroma nagrade po izboru ljudstva. Zmagovalci večera je bila južnokorenjska skupina BTS, ki je domov odnesla štiri kipec, eno od posebnih nagrad večera pa je šla v roke Jennifer Lopez.

icon-expand Govor sta prek videopovezave spremljala tudi dvojčka J.Lo. FOTO: Profimedia

Znani so dobitniki nagrad People's Choice Awards. Letos so podelili kipce v kar 44 kategorijah na področju filma, televizije in glasbe ter tri posebne nagrade, voditeljica večera pa je bila Demi Lovato.

Nagrada The People’s Icon Award (ikona občinstva) je šla v roke Jennifer Lopez, ki je bila vidno ganjena. Svoj govor je začela, da leto 2020 ni bilo šala ter da smo spoznali, kaj je zares pomembno: ne nagrade, ampak ljudje. Poudarila je, da si moramo med seboj pomagati, biti prijazni do sočloveka in da se zaveda, da se s svojimi dejanji dotakne mnogih ljudi, ki jo spremljajo.

"Ker sem latino in še ženska se moram včasih dvakrat toliko potruditi, da dobim priložnost. Včasih so moje velike sanje in ambicije povzročile, da so ljudje okoli mene postali živčni, rekli so mi: 'Ti si plesalka, ne moreš biti igralka.' Bolj kot so govorili, da ne morem, bolj sem vedela, da moram to narediti. Tako da zdaj stojim tu, tako zelo hvaležna, saj vem, da resnično merilo mojega uspeha ni v številkah, ki jih v kinematografe prinesejo filmi ali prodanih albumih, ampak v ljubezni, ki jo čutim do vseh vas, in ja, čutim jo. " je dejala v svojem govoru vidno ganjena J.Lo.

icon-expand Jennifer Lopez je bila ganjena od prejetju nagrade. FOTO: Profimedia

Igralec in producent Tyler Perry je prejel nagrado za prvaka leta oziroma The People’s Champion of 2020 Award, igralka Tracee Ellis Ross pa je prejela nagrado za modno ikono The Fashion Icon Award. Med podeljevalci večera so bili: Alison Brie, Armie Hammer, Christina Hendricks, Jameela Jamil, Kathryn Hahn, Machine Gun Kellyin Tyler the Creator Film leta je postal Bad Boys For Life, komedija leta je The Kissing Booth 2,za najboljši akcijski film so okronali Mulan,najboljša drama je postal Hamilton, najboljši družinski filmpaOnward.Kipec za najboljšo serijo je dobila Grey’s Anatomy.

icon-expand Južnokorejska senzacija BTS je domov odnesla štiri kipce. FOTO: AP

Will Smith je prejel nagrado za najboljšega filmskega igralca, Tiffany Haddish pa za najboljšo igralko. Cole Sprouse in Ellen Pompeo pa sta domov odnesla kipca za najboljšega televizijskega igralca in igralko. Družina Kardashian je je z družinskim šovom Keeping Up With Kardashians prejela nagrado za najboljši resničnostni šov, nagrada za najboljši tekmovalni šov pa je šla ekipi šova The Voice.Nagrado za najboljšo dnevno pogovorno oddajo je dobila oddaja The Ellen DeGeneres Show. Južnokorejska senzacija BTS pa je ta večer slavila kar štirikrat, in sicer je dobila kipec za najboljšo skupino, pesem leta ( Dynamite), album leta (Map of the Soul: 7) in videospot leta (Dynamite) Med nagrajenci je bila tudi Taylor Swift. Najboljši izvajalec je postal Justin Bieber,najboljša izvajalka paAriana Grande, ki je domov odnesla tudi kipec za najbolj priljubljeno zvezdnico na družbenih omrežjih.