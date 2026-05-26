BTS ponovno slavil na podelitvi ameriških glasbenih nagrad

Nagrada za izvajalca leta velja za glavno nagrado slovesnosti in je ena od številnih nagrad, ki so jih v zadnjih letih prejeli tako imenovani kralji K-popa, zasedba BTS . Po vrnitvi s skoraj štiriletnega premora so trenutno na svetovni turneji, katere vrednost je ocenjena na skoraj milijardo evrov, poroča britanski BBC .

Zmagovalna zasedba je v kategoriji za izvajalca leta med drugim premagala glasbenike Taylor Swift, Justina Bieberja, Bruna Marsa, Bad Bunnyja, Harryja Stylesa in Kendricka Lamarja, v kategoriji za skladbo poletja pa tudi Stylesa in Swiftovo, Noaha Kahana, Alexa Warrena, SOMBR in PinkPantheress. Prejeli so tudi nagrado v kategoriji za moškega K-pop izvajalca.

Dekliška skupina iz Los Angelesa Katseye je prejela naziv za novega izvajalca leta, skladba Golden iz animirane uspešnice K-Pop Demon Hunters pa je bila razglašena za skladbo leta.

Najboljši pop izvajalec leta je postal Bieber, najboljša pop izvajalka leta pa Sabrina Carpenter. Med nominiranimi so bili tudi Warren, Benson Boone, Ed Sheeran in Styles ter Lady Gaga, Olivia Dean, Tate McRae in Swiftova.