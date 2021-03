BTS premagali Taylor Swift: postali najbolj prodajani glasbeniki leta 2020

Na tretjem mestu lestvice je pristal Drake , sledita pa mu The Weeknd in na petem mestu Billie Eilish , med najbolje prodajanih deset pa so se med drugim uvrstili še Eminem, Post Malone, Ariana Grande, Juice WRLD in Justin Bieber .

Izjemno priljubljena skupina BTS je sedemčlanska fantovska skupina iz Južne Koreje. Skupina je lani na lestvicah kraljevala s svojima dvema albuma Map of the Soul: 7 (21. februar 2020 ) in Be (20. november 2020).

Skupina BTS, znana tudi pod imenom Bangtan Boys, je bila ustanovljena leta 2013 in jo sestavlja sedem članov – Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V in Jungkook –, ki prihajajo iz celotne Južne Koreje. Fantje veljajo za svojevrsten fenomen, saj so z glasbo postali priljubljeni po vsem svetu in premikali meje K-pop scene.

Skupina je bila zamisel izkušenega avtorja in producenta Bang Shi Hyuka, ki je prej delal v zabavnem gigantu K-popa, podjetju JYP, nato je ustanovil Big Hit Entertainment in skupino BTS z vodjo RM-jem.

Po njegovi zaslugi in uspehu na korejski borzi so člani skupine nepričakovano prejeli 108 milijonov dolarjev, kar je približno 90 milijonov evrov. To je nadomestilo njihov zaslužek turneje, ki je zaradi pandemije covida-19 niso izpeljali. Luknjo v urniku so izkoristili za snemanje drugega albuma v letu, ki so ga naslovili kot pismo upanja svojim oboževalcem.

Na albumuBe najdemo tudi pesem Dynamite, ki je njihov prvi singel, posnet v angleščini, ki se je avgusta zavihtel na vrh ameriških lestvic. Omenjena pesem je poskrbela tudi, da je skupina prejela nominacijo za grammyja v kategoriji najboljši nastop pop dua ali skupine, skupaj zLady GagainTaylor Swift.