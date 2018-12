BTS, umakni se - Ariana Grande z novim rekordom

Ariana Grandeje z najnovejšim videospotom za pesem Thank u, next postavila nov rekord. V manj kot 22 urah je presegel rekord in 48 milijonov, v 24 urah pa presegel magično mejo 50 milijonov ogledov. Število ogledov videospota pa še naprej hitro raste in je že presegla 71 milijonov ogledov.

25-letna pevka je v novem videospotu odigrala prizore iz svojih najljubših filmov, kot so Zlobna dekleta (Mean Girls), Od deklice do bejbe (13 Going on 30), Blondinka s Harvarda (Legally Blonde) in Najboljša ekipa (Bring It On).