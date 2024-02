Buč Kesidi: Trudiva se, da ljudje ob pesmih nekaj začutijo

Kakšno se vama je zdelo slovensko občinstvo, ko sta 6. oktobra lani nastopala pred Joker Out v Stožicah, kjer ni bilo ravno vaših privržencev, temveč večinoma kričeči najstnice in najstniki?

Zoran Zarubica in Luka Racić sta že dobro desetletje v zasedbi Buč Kesidi, ki bo drugič v slabem letu in pol nastopila na samostojnem koncertu v Sloveniji.

Luka Racić: Prava groza (smeh). Dejansko so Stožice velika dvorana, bilo je polno. Vsi so prišli zaradi njih, ne pa naju. Za tako mlado zasedbo, ki poje v slovenščini, mi je v navdih, da so tako hitro prišli do tolikšnega občinstva, ki jih ima rado, zato nama je bilo super, da sva prišla in vse to videla in doživela v živo.

Zoran Zarubica: Tudi nama je pomagalo in koristilo, da so naju vsi tisti, ki sva jim bila prej neznanka, lahko na takem prizorišču videli premierno, kar nikoli ne škodi.

Kdo pa je po večini vajino občinstvo?

Zoran: Zdi se mi, da sva tekom let zdaj "ujela" vse od srednješolcev in študentov do tudi starejših ljudi, ki poslušajo rokenrol in rock iz preteklih desetletij. Ko pridejo na koncert, lahko slišijo zvok kitare in bobnov, ki bazirata na omenjeni glasbi. Veliko pa prihajajo tudi starši s svojimi otroki, ki so najini veliki oboževalci.

Pred kakšnimi petimi leti sta v svoji pesmi rekla, da "v klubu ni ljubezni", kam vodi ta sodobna odtujenost, 30-sekundna pozornost ob posnetkih na TikToku, poslušanje singlov in ne albumov, površnim odnosom ob bok?

Zoran: Gre za okoliščine, ki se ves čas menjujejo. Trudiva se, da tudi na vse moderne načine prideva do tistih, ki sva jim zanimiva.

Luka: Ali recimo dilema, kako in ali sploh prodajati plošče, če obstajajo pretočne platforme? Malce neumno.

Zoran: Morda naju je sprva skrbelo, potem pa naju je začelo zabavati, recimo, da sva prisotna na TikToku, čeprav sva tudi na Instagramu. Nekatere pesmi lahko prav na tak način postanejo planetarne uspešnice, kar je zagotovo pomagalo tudi kolegom iz Joker Out.