Buda in Dubioza Kolektiv z glasbeno parodijo na trenutno stanje

David Kovšca - Buda, bolj znan kot vokalist znanega slovenskega crossover kvarteta Elvis Jackson, tokrat v sodelovanju s svetovno uveljavljeno bošnjaško zasedbo Dubioza Kolektiv predstavlja novi singel z naslovom Mr. Shepherd. Pesem je, kot pravi Buda, v teh nenavadnih časih nastajala na daljavo in je nekakšna parodija trenutnega stanja, ki ga doživljamo vsak po svoje. Skladba govori sama zase in ne potrebuje posebne razlage. Za glasbeno podlago in miksing je v sodelovanju z Budo poskrbel znani slovenski glasbenik in producent Jani Hace, pri besedilu pa so združili ideje Buda, Almir Hasanbegović in Adis Zvekić. Mario Ševarac je prispeval saksofonske vložke. Mastering pesmi je naredil priznani angleški mojster Arthur Indrikovs. Posebni gost, pes Džoni, pa je odlajal svoj del besedila. Za pesem je v sodelovanju z režiserjem Miho Hvaletom, lutkarico Barbaro Bulatović, ekipo Tele Ho, Reservoir Dogs Brewery, Sheepdog Centrom Ovčarska in producentom Tomažem Maričem nastal tudi glasbeni videospot.