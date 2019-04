Bullet For My Valentine: Hvala vam za tako nor začetek turneje!

Metalcore zasedba Bullet Fo My Valentine iz Walesa je po precej odlašanja in napovedovanja vendarle obiskala Slovenijo in v neverjetnem koncertnem "šusu" nastopila na razprodanem koncertu pred ekstatičnim občinstvom napolnjene dvorane Kina Šiške.

Vokalist in kitarist Matthew Tuck je po dolgi "čupi" pred leti zdaj hipstersko postrižen in pobrit. FOTO: Miro Majcen

Valežanska metal zasedba Bullet For My Valentine je na sceno pljusknila pred poldrugim desetletje, z albumom The Poison, čeprav obstajajo že več kot dve desetletji, od leta 1998 naprej. Čeprav so jih že nekajkrat napovedovali, so tokrat le prišli in se premierno predstavili pred slovenskim občinstvom.

Bullet for my Valentine so premierno navdušili v razprodanem Kinu Šiška. FOTO: Miro Majcen

Že vnaprej razprodan koncert v Kinu Šiška je bil starostno zanimivo opredeljen, saj je pričal o tem, da so dekleta, ki so jih poslušala proti koncu najstniških let, danes že krepko v tridesetih letih, po drugi strani pa je njihov nedvomna MTV-jevska privlačnost na koncert zvabila tudi marsikateri dokaj netipičen koncertni obraz ali pač slehernika v džinsu in črtastem puloverju.

Zasedba je lani izdala šesti album Gravity. FOTO: Miro Majcen

Četudi prvoaprilsko, so valežanski metalcorevci svojo nalogo vzeli smrtno resno, do konca uigrano, po drugi strani pa v nenehne sozvočju z neverjetno dobro odzivnim občinstvom, ki je njihove največje hite prepevalo na vse grlo, uprizarjalo divji metalski ples, ali pač "čuparilo" pod odrom.

Za prvoaprilski ponedeljkov večer je bilo vzdušje na koncertu neverjetno. FOTO: Miro Majcen

Pesmi z lanskega albuma Gravity so prepletli s himnami tipaScream Aim Fire, Walking The Demon, Tears Don't FallinSuffocating Under Words of Sorrow (What Can I Do). Da so s Slovenijo zanimivo povezani, priča tudi "sladkorček", da so videospot za slednjo, ki je bil eden prvih, leta 2005 posneli prav v naši Postojnski jami.

Energija in zvočni udar nista popustila vseh uro in deset koncerta. FOTO: Miro Majcen

Bullet For My Valentine so in uro in deset programa v dvanajstih pesmih "odpilotirali" naravnost epsko, saj energija ni popustila niti za trenutek, zanje pa je bilo, kot so dejali, to "neverjeten začetek turneje" in hkrati dokaz, kako popularni so v Sloveniji, saj so jim oboževalci pripravili bučen in neverjetno topel odziv, o kakršnem na topel prvoaprilski ponedeljkov večer, marsikatera skupina lahko samo sanja ...