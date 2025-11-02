Burjana izdala svoj prvi album: Vsaka skladba je korak mojega odraščanja

Pevka Burjana predstavlja svoj avtorski prvenec, album z naslovom Magnet za probleme . Album je nabor skladb, ki jih je izvajalka izdala v svojem prvem petletnem ustvarjanju v sodelovanju s slovenskimi in hrvaškimi avtorji. "Magnet za probleme je moj prvi samostojni album in zanj lahko rečem, da zajema celotno poglavje mojega dosedanjega ustvarjanja, vseh pet let, odkar delujem kot Burjana. Vsaka od desetih skladb je kot en korak na poti mojega osebnega in glasbenega odraščanja. Ko sem jih sestavila v celoto, sem začutila, da z njim zaključujem eno obdobje svojega življenja. Tisto, v katerem sem iskala svoj glas, svoj izraz, in tudi svoj notranji mir," je povedala ob izidu.

Debitantski album je mejnik, ko pevka zaključuje prvo poglavje na svojem glasbenem popotovanju in obenem obljublja še več izdaj avtorskih skladb in albumov. Želja ostaja, da po žanrsko raznolikem aktualnem albumu v prihodnje pride do izdaje kakšnega bolj konceptualnega glasbenega izdelka. "Z izidom tega albuma zapiram staro poglavje in obračam nov list. Ne samo v glasbi, ampak tudi v življenju. Magnet za probleme je pravzaprav album o tem, kako te življenje včasih preizkuša, da bi te usmerilo nazaj k sebi. Vsaka pesem ima svojo zgodbo, svoj trenutek bolečine, a tudi moči in osvoboditve."

"Danes čutim, da sem prišla do točke, ko želim biti ne samo glasbenica, ampak tudi vzor, predvsem ženskam in vsem, ki se še lovijo v življenju. Želim jim pokazati, da tudi če greš skozi težke, nepopolne ali kaotične faze, to še ne pomeni, da si izgubljen. Vse to je del poti, ki te na koncu pripelje do tvojega 'prav' in tvojega miru," je še povedala pevka.