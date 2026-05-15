'Prišla sem do trenutka, ko sem ugotovila, da želim delati svojo glasbo'

"Mogoče kdo pravi, da sem imela premor, ampak ta moj premor je bilo zame najbolj ustvarjalno obdobje do zdaj v mojem življenju. Nekako sem prišla do tistega trenutka, ko sem ugotovila, da želim delati glasbo, ki je docela moja, ki vključuje moje misli, moja čustva in moje zgodbe," je takoj na začetku o tem, kje se je skrivala več kot leto dni, ko od nje nismo dobili nobene nove pesmi, povedala Burjana.

Pevka, s pravim imenom Danijela Burjan, je resda imela studijski premor, a kljub temu je veliko nastopala. "Nastopov je bilo ogromno in prav tisti nastopi, pravi stik z občinstvom in vsa ta pristnost, so mi dali še dodatno motivacijo, energijo in tudi ideje za nove pesmi," je razkrila Slovenka, ki je v tem času dopolnila tudi 30 let. Kako je praznovala okroglo obletnico in kako je vstop v novo desetletje vplival nanjo?

Tokrat se je tako prvič lotila ustvarjanja avtorske glasbe in besedila, kot pravi sama, pa je avtor novih pesmi pravzaprav njeno življenje. "Pa ljudje, ki jim zaupam, ki so v mojem življenju, s katerimi delam oziroma soustvarjam. Načeloma je moja življenjska zgodba napisala nekaj novih pesmi," je dejala o novi pesmi Narišem ti svet, ki jo zdaj pošilja med oboževalce. "Ko sem pisala, sem razmišljala o tem, da smo ljudje povezani v ustvarjanju, v čustvih, v kakršnikoli obliki ljubezni, in to nam daje neko podobo, da lahko dva posameznika skupaj pišeta neko življenjsko sliko," je razložila in dodala, da je pri tej pesmi za aranžma poskrbel priznani hrvaški producent in glasbenik Ivan Pešut.

Poleg nove pesmi je začela ustvarjati tudi slike, ki spremljajo njeno vsebino. "Umetnost jemljem kot univerzalno, saj lahko glasbo implementiraš v kakršnokoli vejo umetnosti. Ko sem začela svoja čustva zlivati na papir v obliki besed in stavkov, me je kar kmalu zamikalo, da svoja čustva zlijem tudi v obliki barv. In tako se je začelo moje popotovanje s slikanjem. Zato je to prišlo s pesmijo z roko v roki," je iskrena pevka.

Seveda je poskrbela tudi za videopodobo pesmi. In ker je nova pesem drugačna od njenih starih, mora biti tak tudi videospot. "V celoti sem ga sama posnela, sama režirala. Seveda ga je potem lepo oblikoval Aljaž Štrakl, zelo talentiran mladenič, in zdaj je ta spot res postal nekaj drugačnega, nekaj, česar ljudje na slovenski glasbeni sceni nismo navajeni. Je pa to, kar sem jaz. Točno to," je prepričana Štajerka, ki je priznala, da je bila pred izidom pesmi kar malo živčna: "Nekako si bom res oddahnila, ampak sem pa polna navznoter, ker je to končno res čisto čisto moj izdelek, za katerega si želim, da ga res sliši čisto ves svet."

V novi pesmi in vsem, kar prihaja, je našla sebe, občasno pa se počuti tudi zelo ranljivo. "Ne bom rekla, da je to drugačna Burjana, ampak tisti, ki veste moje pravo ime, to je zdaj prava Danijela. In hkrati je to tudi prava Burjana. Vedno, ko govorim o tem ustvarjanju prave Danijele, prave sebe, mi gre malo na jok, imam cmok v grlu. To je tako, kot da si željan nečesa novega, novega življenja, nove energije in da lahko to vse, kar si doživel, poveš naprej, da ti je nekako lažje. Meni je z glasbo, s tem, ko pišem glasbo, res veliko lepše," je čustvena glasbenica.

Zdaj, ko bo tudi na odru pela svoje pesmi, je ni več strah, da jih ne bi mogla na pravilen način predati tudi občinstvu. "Zdaj lahko govorim čisto svojo zgodbo in verjamem, da to tudi ljudje začutijo. Prej je bilo to malo težje interpretirati. To so bile druge zgodbe oz. zgodbe avtorjev, ki so pisali zame. Zdaj pa mi je lažje," je povedala.