Buryana kljub uspehu na Balkanu odločna: Sem ponosna Slovenka

Buryana predstavlja novo pesem z naslovom Slovenka. "S to skladbo vsem v širši regiji sporočam, predvsem pa poslušalcem na Hrvaškem, da nikoli nisem skrivala, niti se pretvarjala, da nisem Slovenka," je povedala ob izdaji in dodala, da vedno jasno poudari, od kod prihaja in je na svoje korenine ponosna. "Pesem je drugačna od ostalih in ima zelo močno nacionalno noto s poletnim pridihom," je še dodala.

Priljubljena Štajerka bo prav z omenjeno pesmijo nastopila tudi na prihajajočem CMC festivalu v hrvaških Vodicah. "Tam bom edina slovenska predstavnica," je še zaupala Danijela, ki se nastopa že močno veseli. Za Slovenko je posnela tudi videospot, s katerim med drugim predstavlja lepote naše dežele. "Videospot je posnet v idiličnem Bohinju, pri snemanju pa sem tokrat sodelovala z Janijem Pavcem. Sama vsebina ima močno sporočilo simbolike lepe Slovenije, saj želim prikazati žensko lepoto in osebno izkaznico preprostega dekleta iz Štajerske. Scenarij in garderoba prikazujeta iskreno zgodbo o ljubezni, ki ne pozna meja, različnih jezikov in nacionalnosti," je zaupala.