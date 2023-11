Buryana: Ni človeka, ki ni prejokal noči, ker je nekdo odšel od njega

Obenem je Slovenka, s pravim imenom Danijela Burjan, priznala, da ima pesem posebno mesto v njenem srcu. "Sama vem komu posvečam to skladbo. Vsakič, ko pesem zapojem, vem, da jo sliši in sem ganjena. Morda mi je za hip hudo, vendar spomini ostajajo del mene," je razkrila in dodala, da je to še en dokaz več, da v glasbi lahko vselej najdemo tolažbo. Pod tekst in glasbo se je ponovno podpisal Rok Lunaček, pod aranžma in produkcijo pa Krešimir Tomec.