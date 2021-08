Buryana po odmevnem nastopu v pričakovanju glasbenih dogodkov

Danijela Burjan z umetniškim imenom Buryana je pred kratkim izdala novo pesem Vino sladko . Minilo je eno leto od zadnje avtorske skladbe, za glasbeni premor pa je poskrbela epidemija koronavirusa. Glasbeni mrk, ki ga je prinesla, so nekateri izkoristili za ustvarjanje novih skladb in prilagoditev na novo realnost. Kljub temu pa se Buryana še zmeraj sprašuje, kaj bi bilo, če ne bi marca lani, ko naj bi pričela s koncertno turnejo po Sloveniji, naenkrat vse utihnilo.

Pred dnevi se ji je po petnajstmesečnem mučnem čakanju izpolnila velika želja, da končno nastopi s spremljevalno skupino v živo. To je storila na odru pred večtisočglavo množico na prireditvi Gojina noč Ptuj 2021 v imenitni družbi nastopajočih kot sta Domen Kumer in skupina Vigor.

Po koncertu je Buryana povedala : ''To je moj prvi nastop letos in sem presrečna, da sem imela to priložnost, da se lahko predstavim v živo z bandom pred tako veliko množico. Še zdaj čutim mravljince po vsem telesu in ne najdem besed za občutke, ko se enostavno zliješ z občinstvom. ''