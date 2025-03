Buryana poslušalcem predstavlja čustveno plat: Glasbo zdaj dojemam drugače

Danijela Burjan - Buryana se je s svojo ekipo odločila za novo glasbeno izkušnjo. Ustvarili so projekt preoblečenih avtorskih skladb, izvedenih v živo, a tokrat v intimni studijski koncertni različici. "Ideja o izvedbi avtorskih skladb v malenkost spremenjeni luči se je porodila med nastopanjem v lanskem letu. Ob preigravanju nekaterih skladb z bendom smo začutili, da določene skladbe z novimi aranžmaji, ko jih igramo v živo, pričarajo popolnoma novo vibracijo in občutke – tako med nami nastopajočimi kot tudi med poslušalci, kar se vidi pri odzivu občinstva," pravi izvajalka.

Prva v vrsti je čustvena balada z naslovom Brez tebe, ki v novi izvedbi, kot pravi pevka, s seboj nosi še več energije in čarobnosti. Pred časom so se z ekipo zaprli v studio in nastal je izdelek, ki so ga poimenovali Buryana Live Session. Pevka sicer pluje med slovenskimi in hrvaškimi besedili, za seboj pa ima že številna sodelovanja s priznanimi glasbeniki.

"Rada bi izpostavila tudi moj bend, na katerega sem zelo ponosna in si štejem v veliko čast, da lahko s tako dobrimi glasbeniki delim skupne trenutke na odrih, v studiu in tudi v prostem času, saj se je med nami spletla neka posebna vez. To se odraža tudi pri doprinosu, saj pri izvedbi in aranžmajih aktivno sodelujejo vsi člani skupine. To mi daje veter v hrbet in sem lahko na nastopih popolnoma sproščena in polna energije, ki jo z veseljem predajam publiki," je še povedala pevka.