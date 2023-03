Buryana predstavlja prvo pesem v hrvaščini in napoveduje duet z Lidijo Bačić

Slovenska pevka Danijela Burjan - Buryana je izdala svojo prvo pesem v hrvaškem jeziku z naslovom Hajde lopove. Glasbenica, ki je prepoznavna po nekoliko bolj balkanskih ritmih, je novo pesem ustvarila s hrvaškim producentom Fayom, ki sodeluje tudi z Lidijo Bačić. Kljub temu, da bo naša pevka skupaj s Hrvatico nastopila v duetu na junijskem CMC festivalu, obljublja, da bo ostala zvesta slovenščini in da lahko oboževalci kmalu pričakujejo nove skladbe v slovenskem jeziku.

"Tokrat sem postavljena pred velik izziv, ko se bom predstavljala tudi pri naših sosedih. Sem pa hkrati neizmerno hvaležna in počaščena, da imam ob sebi ekipo res velikih imen hrvaške glasbene scene, ki me pripravljajo na to pot in mi stojijo ob strani," je o svoji prvi pesmi, ki jo je posnela v hrvaškem jeziku, povedala pevka Danijela Burjan - Buryana. Novo pesem je ustvarila v sodelovanju s hrvaškim producentom Fayom, ki sodeluje tudi s priljubljeno hrvaško pevko Lidijo Bačić.

icon-expand IMG 0465 2 FOTO: Arhiv izvajalke

Slovenska pevka, ki je znana po svojih uspešnicah Vino sladko, Pijana noč, Vidi se in Ajde mali, vozi, je vesela, da so se ji s sodelovanjem odprla vrata na Hrvaškem. "Čeprav se še lovim s pravilno govorico hrvaških besed, se že veselim novih projektov in nestrpno pričakujem duet z Lidijo Bačić," se je pošalila. S Hrvatico bo naša glasbenica v duetu nastopila na junijskem CMC festivalu v Vodicah.

icon-expand Buryana FOTO: Arhiv izvajalke

Za novo skladbo Hajde lopove je posnela tudi videospot, pri katerem je sodelovala z ekipo RoxPro, pod režijsko taktirko Roka Maverja. V svojem slogu je video podoba zgodbe prepletena z vročimi in zapeljivimi prizori. Pesem je sicer posneta pod taktirko znanega hrvaškega glasbenega ustvarjalca Borisa Djurdjevića, ki je producent mnogih hrvaških uspešnih skladb, poznamo pa ga tudi kot ustanovitelja skupine COLONIA. Sodeloval je tudi z mnogi znanimi imeni na hrvaški glasbeni sceni, kot so Tony Cetinski, Boris Novković in Jelena Rozga.