Buryana v akustični preobleki

Odkar se je pred enim letom podala na profesionalno pot, je Buryana ustvarila osem avtorskih projektov, kar je za novinko res lepa številka. Sodelovala je z različnimi producenti, do danes pa je posnela pet skladb v slovenščini, eno v angleščini in dve v srbščini v duetu s priznanim srbskim glasbenikom in producentom Djomlo KS , ki je tudi režiral njenih zadnjih pet videospotov.

"Vesel sem, da sem imel priložnost ustvarjati z Buryano, ki je izjemna pevka in me je kar malo strah, ker bom pel v živo z njo, ker me bo čisto zasenčila. Prepričan sem, da jo vsaj v Sloveniji čaka izjemna pevska kariera, saj ima vse, kar potrebuje za uspeh," je ob tej priložnosti povedal Djomla.

Pevka na uraden izid pesmi Bonnie & Clyde in Halo Aloše čaka, saj ju je želela najprej zapeti v živo pred občinstvom. "To je moj prvi nastop letos in sem presrečna, da sem imela to priložnost, da se lahko predstavim v živo. Tako kot vsi drugi glasbeniki se tudi jaz želim čim prej vrniti na odre. V ta namen sem sestavila tudi band, s katerim pridno vadimo, in komaj čakam, da se predstavimo širšemu občinstvu," je povedala po koncertu.