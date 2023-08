Buryana v dveh tednih s kar dvema videospotoma

Slovenska pevka Buryana ne počiva. V zadnjih poletnih dneh ne navdušuje le na koncertnih odrih, ampak pridno dela tudi na novih skladbah. Nedavno je tako predstavila svežo poletno pesem Dodiri od svile, za katero je posnela tudi videospot, obenem pa je predstavila še skupen videospot za pesem Ratata. Omenjeno pesem je letos v duetu s hrvaško pevko Lidijo Bačić predstavila na CMC festivalu v Vodicah.

Danijela Burjan, ki jo slovenska javnost bolje pozna pod imenom Buryana, se vedno bolj uveljavlja na glasbenem trgu. Pa ne le slovenskem, ampak tudi na hrvaškem. Nedavno je tako predstavila svojo tretjo pesem v hrvaškem jeziku z naslovom Dodiri od svile, ki je po pevkinih besedah tokrat nekoliko drugačna. "V vsebini besedila se lahko najde vsak, ko mu v življenju ne gre vse po načrtih in se počuti osamljenega. Pesem govori o tem, da nismo sami in da so vedno ljudje okoli tebe, ki te imajo radi in skrbijo zate," je povedala ob izdaji.

icon-expand Buryana tokrat predstavlja že tretjo pesem v hrvaškem jeziku. FOTO: Arhiv izvajalke

Slovenski glasbenici so tovrstni občutki precej znani. "Ta čustva sem tudi sama občutila, predvsem med epidemijo, in lahko rečem, da mi je glasba vedno tolažba in način premagovanja stresnih momentov," je priznala pevka in obenem dodala, da je bila njena tretja skladba pod okriljem založbe Croatia Records drugačna od prvih dveh. "To je do sedaj pevsko najbolj zahtevna skladba," je dejala Štajerka, ki je za pesem posnela tudi videospot, v katerem pa tokrat nima nobenega moškega soigralca.

Pri videozgodbi je ponovno sodelovala z režiserjem Rokom Maverjem, ki s simpatično Slovenko zelo rad sodeluje. "Enostavno je delati z osebo, kot je Buryana, saj je velika profesionalka pred kamerami in ji ni težko ponoviti desetine kadrov za čim boljši posnetek. Da ne omenjam njenega videza, karizme, energije in talenta. Potem tudi videospot ne more biti slab," je povedal Rok.

icon-expand Skupaj s hrvaško pevko Lidijo Bačić je predstavila videozgodbo za njun prvi duet z naslovom Ratata. FOTO: Arhiv izvajalke

Poleg omenjene skladbe pa je pevka v samo dveh tednih izdala kar dva videospota. Skupaj s hrvaško pevko Lidijo Bačić je predstavila videozgodbo za njun prvi duet z naslovom Ratata, ki sta ga prvič predstavili julija na CMC festivalu v Vodicah na Hrvaškem. Buryana je že ob prvem srečanju z Lille priznala, da jo obožuje, nad njunim sodelovanjem pa je navdušena tudi Hrvatica. "Ratata je skladba, ki je po ritmu trenutno v svetovnem trendu, še posebej v Ameriki, in je morda še prezgodaj za ocene glede priljubljenosti pri nas. Tudi izbrane besede so spevne kot igra besed in razumevanja refrena v domišljiji vsakega posameznika. V Buryani vidim sebe na začetku kariere in rada pomagam mladim talentiranim izvajalcem. Kar se tiče slovenskih izvajalcev, sem par let nazaj posnela duet tudi z Luko Basijem," je povedala o njunem duetu.

