Buryana: Pripravljam svojo prvo hrvaško pesem, a slovenščine ne bom opustila

Buryana , s pravim imenom Danijela Burjan , se z glasbo ukvarja že odkar je bila majhna. Spomni se, da je ves čas nekaj prepevala in hodila po prstih, kot balerina, saj je obiskovala baletno šolo. Starši so jo zaradi njenega nenehnega prepevanja vpisali v pevski zbor in šolski bend. Pri 15. letih je začela peti na civilnih porokah kot solistka pa tudi v ansamblih. Velika prelomnica pa se ji je zgodila leta 2018, ko se je prijavila na lepotno tekmovanje. Več o tem, kako je to vplivalo na njeno glasbeno kariero, je zaupala v spodnjem videu.

Svojo prvo kariero sem začela že med študijem, v tretjem oziroma četrtem letniku. Moram priznati, da je bil zame to velik izziv, ker sem morala usklajevati študij veterine, ki ni bil tako lahek in svojo kariero, ki je bila ravno na začetku. Na začetku seveda vsi bolj grizemo in se želimo čim bolj izpostaviti. Potem so leta tekla, letos sem diplomirala in dobila naziv doktor veterinarske medicine, tako, da mi je veliko breme padlo iz ramen. Ne morem pa reči, da je glasba samo v prostem času. Kakorkoli pogledaš, je glasba tako kot zaposlitev za polni delovni čas, zato se moraš vsak dan ukvarjati z glasbo. Moraš trenirati, moraš snemati, pisati nove pesmi. Dopoldan med tednom je moj urnik veterina, popoldne se ukvarjam z glasbo. In pa seveda za vikend, ko so nastopi.

Kaj ti pomeni glasba?

Meni je glasba vse. To je moje življenje in danes si življenja brez glasbe enostavno ne znam predstavljati, tudi ko ne pojem svojih komadov, si vedno nekaj prepevam. Glasba me spremlja praktično povsod, v službi, na poti, v avtu in seveda tudi na koncertih, kjer pojem svoje pesmi.

Po pesmih Vino sladko, Vidi se in Pijana noč si nazadnje predstavila pesem Ajde mali, vozi, kjer si ponovno sodelovala z Rokom Lunačkom in s Krešimirjem Tomcem. Kako je drugačna od prejšnjih?

Z Rokom sva se o tej pesmi začela pogovarjati po tem, ko smo izdali pesem Pijana noč. Oba sva se strinjala, da bi bilo fino, da naredimo nekaj posebnega, nekaj kar v Sloveniji naredil še nihče. Glede na to, da imajo moji komadi nekoliko balkanskega pridiha oziroma balkanskega melosa, bi lahko poskusili pesem z malo srbskega pridiha. Začeli smo se pogovarjati o pesmi, ki spominjajo na uspešnice srbskih pevk, kot je recimo Milica Todorović, a na slovenski, moj način. Tako je nastal Ajde mali, vozi, ki je sicer zelo močen feminističen komad z malo srbskega ritma in s slovenskim besedilom. Tega prej še nihče naredil, tako da smo praktično naredili nek eksperiment. Res sem bila presenečena nad odzivi. Nekateri so bili odločno proti, recimo tipični Slovenci, ki zagovarjajo samo slovensko glasbo. Zelo pa so me podprli mladi, ki danes veliko bolj poslušajo balkanske pesmi, niso pa navajeni na slovenščino, a so pesem vseeno zelo dobro sprejeli. Tudi fonetika je zelo podobna v obeh jezikih, tako da razumejo in Slovenci in Hrvatje.