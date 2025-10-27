Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

Calum Scott navdušil slovensko občinstvo

Ljubljana, 27. 10. 2025 17.29 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Polona Zoja Jambrek
Komentarji
0

Slovenske oboževalce pa je s svojo glasbo očaral multiplatinasti Calum Scott, ki je v Ljubljano prišel v okviru svetovne turneje. Koncert je razprodal, nanj pa so prišli tudi oboževalci iz sosednjih držav. Pred njim je na odru stala in občinstvo ogrevala slovenska skupina PopX z Aljo Krušič, zmagovalko našega šova Slovenija ima talent. Calum se je pred koncertom srečal tudi z nekaterimi srečnimi izbranci.

Calum Scott je po turneji z Edom Sheranom, s katerim sta napolnila zagrebški hipodrom, in po razprodanem koncertu v Zagrebu leta 2023, v sklopu evropske turneje s samostojnim koncertom obiskal Ljubljano. To je bil njegov edini koncert v regiji.

Odprte so prijave za novo sezono šova Slovenija ima talent.

Calum Scott je pred skoraj dvema mesecema izdal tretji studijski album, Avenoir, naslov pa si je izposodil iz slovarja Obscure Sorrows Johna Koeniga, projekta besedne konstrukcije, ki avenoir" opredeljuje kot željo, da bi spomin lahko videli vnaprej".

Javnost je Caluma Scotta prvič spoznala v oddaji Britanija ima talent leta 2015. Takrat je izvedel različico Robynine uspešnice Dancing on My Own in s tem navdušil žirijo, predvsem pa Simona Cowella, ki mu je podelil zlati gumb. Po osvojitvi šestega mesta na tekmovanju je naslednje leto izdal svojo različico kot singel, ki je zasedel drugo mesto na britanski lestvici in postal najbolje prodajani singel v Veliki Britaniji poleti 2016 ter si prislužil nominacijo za nagrado Brit Award.

V zadnjih letih so se Calumove pesmi pojavile v neštetih televizijskih oddajah in serijah. Na televiziji je med drugim nastopil v oddajah Late Night with Seth Meyers, Good Morning America, Live with Kelly and Ryan in The TODAY Show.

Pred njim na oder stopila Alja Krušič

Pred britanskim zvezdnikom je občinstvo ogrevala zmagovalka tretje sezone šova Slovenija ima talent, Alja Krušič. Glasba mlado pevko spremlja že vse življenje, resneje pa se je z njo začela spoznavati v osnovni šoli, ko je pričela obiskovati tudi glasbeno šolo. Po zaključku nižje glasbene šole se je posvetila petju. Nastopila in zmagala je v 3. sezoni šova Slovenija ima talent, kamor se je prebila skozi avdicijo s pesmijo Don't you remember pevke Adele, v polfinale s pesmijo People (Birdy) ter na koncu slavila s pesmijo One night only (Beyonce). Od takrat je izdala uspešno stopa po glasbeni poti, postala pa je tudi diplomirana učiteljica glasbe.

Če imate tudi vi kakšen talent in ga želite pokazati Sloveniji, ne zamudite priložnosti in se prijavite na novo sezono šova Slovenija ima talent – prijavite se lahko TUKAJ.

calum scott pevec glasba koncert
Naslednji članek

Avstrijski kancler odločno za udeležbo Izraela na Evroviziji

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306