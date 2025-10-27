Calum Scott navdušil slovensko občinstvo

Slovenske oboževalce pa je s svojo glasbo očaral multiplatinasti Calum Scott, ki je v Ljubljano prišel v okviru svetovne turneje. Koncert je razprodal, nanj pa so prišli tudi oboževalci iz sosednjih držav. Pred njim je na odru stala in občinstvo ogrevala slovenska skupina PopX z Aljo Krušič, zmagovalko našega šova Slovenija ima talent. Calum se je pred koncertom srečal tudi z nekaterimi srečnimi izbranci.

Calum Scott je po turneji z Edom Sheranom, s katerim sta napolnila zagrebški hipodrom, in po razprodanem koncertu v Zagrebu leta 2023, v sklopu evropske turneje s samostojnim koncertom obiskal Ljubljano. To je bil njegov edini koncert v regiji.

Calum Scott je pred skoraj dvema mesecema izdal tretji studijski album, Avenoir, naslov pa si je izposodil iz slovarja Obscure Sorrows Johna Koeniga, projekta besedne konstrukcije, ki avenoir" opredeljuje kot željo, da bi spomin lahko videli vnaprej".

Javnost je Caluma Scotta prvič spoznala v oddaji Britanija ima talent leta 2015. Takrat je izvedel različico Robynine uspešnice Dancing on My Own in s tem navdušil žirijo, predvsem pa Simona Cowella, ki mu je podelil zlati gumb. Po osvojitvi šestega mesta na tekmovanju je naslednje leto izdal svojo različico kot singel, ki je zasedel drugo mesto na britanski lestvici in postal najbolje prodajani singel v Veliki Britaniji poleti 2016 ter si prislužil nominacijo za nagrado Brit Award. V zadnjih letih so se Calumove pesmi pojavile v neštetih televizijskih oddajah in serijah. Na televiziji je med drugim nastopil v oddajah Late Night with Seth Meyers, Good Morning America, Live with Kelly and Ryan in The TODAY Show.

Pred njim na oder stopila Alja Krušič