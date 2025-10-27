Calum Scott navdušil slovensko občinstvo

Calum Scott je po turneji z Edom Sheranom, s katerim sta napolnila zagrebški hipodrom, in po razprodanem koncertu v Zagrebu leta 2023, v sklopu evropske turneje s samostojnim koncertom obiskal Ljubljano. To je bil njegov edini koncert v regiji.
Calum Scott je pred skoraj dvema mesecema izdal tretji studijski album, Avenoir, naslov pa si je izposodil iz slovarja Obscure Sorrows Johna Koeniga, projekta besedne konstrukcije, ki avenoir" opredeljuje kot željo, da bi spomin lahko videli vnaprej".
Javnost je Caluma Scotta prvič spoznala v oddaji Britanija ima talent leta 2015. Takrat je izvedel različico Robynine uspešnice Dancing on My Own in s tem navdušil žirijo, predvsem pa Simona Cowella, ki mu je podelil zlati gumb. Po osvojitvi šestega mesta na tekmovanju je naslednje leto izdal svojo različico kot singel, ki je zasedel drugo mesto na britanski lestvici in postal najbolje prodajani singel v Veliki Britaniji poleti 2016 ter si prislužil nominacijo za nagrado Brit Award.
V zadnjih letih so se Calumove pesmi pojavile v neštetih televizijskih oddajah in serijah. Na televiziji je med drugim nastopil v oddajah Late Night with Seth Meyers, Good Morning America, Live with Kelly and Ryan in The TODAY Show.
Pred njim na oder stopila Alja Krušič
Pred britanskim zvezdnikom je občinstvo ogrevala zmagovalka tretje sezone šova Slovenija ima talent, Alja Krušič. Glasba mlado pevko spremlja že vse življenje, resneje pa se je z njo začela spoznavati v osnovni šoli, ko je pričela obiskovati tudi glasbeno šolo. Po zaključku nižje glasbene šole se je posvetila petju. Nastopila in zmagala je v 3. sezoni šova Slovenija ima talent, kamor se je prebila skozi avdicijo s pesmijo Don't you remember pevke Adele, v polfinale s pesmijo People (Birdy) ter na koncu slavila s pesmijo One night only (Beyonce). Od takrat je izdala uspešno stopa po glasbeni poti, postala pa je tudi diplomirana učiteljica glasbe.
