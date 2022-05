Camila Cabello bo poskrbela za glasbeni uvod v finale Lige prvakov

Pevsko-plesni spektakel bo karnevalsko obarvan, Cabellova bo v nastop vključila številne kostume, na odru pa jo bodo podprli tudi spremljevalni plesalci in glasbeniki. Koreografija, ki jo pripravlja, pa bo zasnovana tako, da bo oboževalcem tako na stadionu kot tudi doma ponudila obilo zabave in odličen uvod v napeto tekmo.

Z glasbenim uvodom v tekmo vsako leto postreže drug umetnik. V preteklosti so se na finalu kot glavni gostje zvrstili že Marshmello, Dua Lipa in Black Eyed Peas . Prenos dogodka bo na voljo v več kot dvesto državah po svetu.

Camila je ob prihajajočem dogodku dejala: ''Tako sem navdušena, da bom ta mesec stopila na oder ob finalu Uefine Lige prvakov v Parizu. Predstaviti nameravam zelo poseben šov, v katerem bom duh svojih latinskoameriških korenin združila z občutkom pripadnosti vseh športnih in glasbenih navdušence po svetu. Komaj čakam.'' Novico je pospremil tudi kratek posnetek, ki ga je lansiral glavni sponzor športnega spektakla, ta pa napoveduje energičen in zanimiv nastop zvezdnice. Njeno prihajajočo točko je toplo pozdravil tudi predstavnik podjetja.

''Popotovanje do končnega izdelka me je popolnoma spremenilo. Nočem biti dramatična, pa vendar – rešilo mi je življenje,'' je priznala na omrežju TikTok. Pojasnila je: ''Ko sem pričela snemati, sem se soočala z resnično slabim duševnim zdravjem. Nastajanje albuma in s tem moja ranljivost in iskrenost glede svojih izkušenj so pripeljali do tega, da se je moje življenje popolnoma spremenilo.''