Camila Cabello prekosila konkurenco, velika zvezdniška imena izvisela

V Španiji je potekala letošnja evropska podelitev glasbenih nagrad MTV, ki jo je vodila Hailee Steinfeld. Pred podelitvijo je za največjo favoritko veljalaCamila Cabello s šestimi nominacijami, tesno sta ji – s petimi nominacijami – sledila še Ariana Grande in Post Malone. Camila je na koncu osvojila pet nagrad, Ariana in Post pa sta ostala brez kipcev.

Praznih rok so ostala tudi velika glasbena imena, kot so Ed Sheeran, Pink in Taylor Swift, slavile pa so Dua Lipa, Cardi B inNicki Minaj, kar kaže nanekoliko drugačen glasbeni okus Evropejcev, kot ga imajo čez lužo.

Zanimivi sta bili kategoriji "najboljši videz", v kateri je zmagala Nicki Minaj, in kategorija "največja baza oboževalcev", v kateri je slavila korejska fantovska senzacija BTS.