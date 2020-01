Camila med nastopom očeta spravila v jok

V Los Angelesu je potekala 62. podelitev najprestižnejših glasbenih nagrad grammy, kjer je v najprestižnejših kategorijah slavila komaj 18-letna Billie Eilish, ki je domov odnesla pet zlatih gramofonov.

Med nastopajočimi večera so bili še Gwen Stefaniin Blake Shelton, Ariana Grande, Lizzo, Aerosmith in Billie Eilish, Lil Nas X, Billy Ray Cyrus, BTS, DJ Khaledin Run-DMC, Tyler, The Creator, Demi Lovato, ki je po dveh letih od predoziranja prvič stala na odru, ter Camila Cabello, ki je poskrbela za enega najbolj ganljivih trenutkov večera.