Cantabile z uspešnicami Pop Design zaključil poletno glasbeno dogajanje

S pop spektaklom se je pred dnevi zaključil 12. Poletni glasbeni festival Cantabile v Logatcu. Simfonični orkester Cantabile je skupaj s klaviaturistom skupine Pop Design pripravil večer nepozabnih pop uspešnic. Skupaj so nastopili že ob 40-letnici Pop Design februarja letos v Hali Tivoli, kjer so nastopili s pesmimi Ko si na tleh, Ne bom ti lagal, Pokliči me nocoj in Potepuh.

Simfonični orkester Cantabile, ki je bil tudi organizator festivala, je s pop večerom sklenil letošnji žanrsko raznoliki programski festival. Festival je potekal na različnih prizoriščih v Logatcu in je v 14 dneh ponudil sedem koncertov, od operne noči, večera z mladinskim simfoničnim orkestrom, do dogodkov, ki so obiskovalce popeljali v svet Vivaldija, Marijinih pesmi, balkanske glasbe, najmlajši pa so bili navdušeni nad strip opero.

Simfonični orkester Cantabile je skupaj s klaviaturistom skupine Pop Design zaigral nekaj uspešnic. FOTO: Valter Leban

Več kot 1500 obiskovalcev

Ob zaključku festivala, ki vsako leto daje tudi priložnost predstavitve številnim mladim umetnikom, je umetniški vodja festivala Marjan Grdadolnik izrazil zadovoljstvo z izjemnim obiskom dogodkov. "Festival smo zaključili točno tako, kot smo želeli – spektakularno, s skupino Pop Design in Simfoničnim orkestrom Cantabile. Nadaljevali smo izjemno uspešno sodelovanje, ki smo ga začeli februarja ob 40-letnici skupine. Izjemno sem vesel odličnega obiska vseh sedmih festivalskih koncertov ter številnih pozitivnih odzivov poslušalcev, ki so pohvalili izbor izvajalcev in izvedbo koncertov. Obiskovalci so prišli z vseh koncev Slovenije, kar kaže, da festival postaja vseslovenski dogodek. Posebej bi pohvalil tudi moje orkestraše Simfoničnega orkestra Cantabile, s katerimi smo slovesno otvorili festival. Vmes smo uspešno koncertirali tudi na Azurni obali v Franciji, za zaključek pa navdušili še s pop koncertom," je dejal.

Simfonični orkester Cantabile, ki je bil tudi organizator festivala, je s pop večerom sklenil letošnji žanrsko raznoliki programski festival. FOTO: Valter Leban

Tudi skupini Pop Design je sodelovanje v veliko zadovoljstvo, je povedal Martin Erjavec, klaviaturist Pop Design in dodal, da jim je v veliko veselje sodelovati s tako izvrstnim simfoničnim orkestrom, kot je Cantabile. "Na Februarskem koncertu v Tivoliju so našo glasbo dvignili na višjo raven in to sodelovanje se je takrat pokazalo za zmagovalno kombinacijo. Tudi nastopa v Logatcu v sklopu festivala smo se Pop designovci izredno veselili in upali, da bomo poslušalcem pričarali lep čarobni večer s Pop designovo glasbo v simfonični preobleki," je povedal.

V Logatcu so zaključili 12. Poletni glasbeni festival Cantabile. FOTO: Valter Leban

"Koncert z orkestrom Cantabile in Pop Designom je bil ena tistih glasbenih izkušenj, ki jih človek zares začuti. Na odru bilo čutiti neverjetno povezanost – tako z orkestrom in bandom kot s publiko, ki je uživala v koncertu. Pevec Maj s svojo karizmo in interpretacijo zavzame cel oder. Res je bil poseben večer, ki bo še dolgo ostal v spominu," pa je dodala violinistka Azra Dukić.