Capital Crew nazdravljajo s chardonnayjem

Komad leta se je utrnil ob nazdravljanju s belim. Chardonnay krasi perfektno izveden melodijski hook, ki mu najmočnejši domači trap kolektiv Captial Crew namenja izjemne rime. Te so povsem realistične, čeravno predstavljene skozi prizmo, ki je lastna le uživaškim pripovedovalcem. Verzni sklop "Ja, kaj zdej, sam štejem dni, čakam, da zadanem loto in da se upokojim, čakam, da dedujem neki keša, pa od tega žvim" pač nemudoma pristaja v analih slovenskega hiphopa in tudi širše popularne kulture. Omamno šlagersko termiko uspešno predre tudi pomenljivo podaljšana pavza - za dopolnilni dim ali pač za lajšanje še tako zaznavnega stresa, katerega edini razlog je neznosna lahkost bivanja. Sicer pa se duhovite resnice in zabavne refleksije od tam vrstijo s še bolj blaženo vnemo. Capitalni Bine s svojo kadenco naskoči celo traktor. Trgatev je več kot uspela, letnik 2022 bo, upoštevajoč še eno genialno analizo Capital Crew, top. Dobr' je tud' video, ane.

Najbolj priljubljeni britanski grimar je svojo veliko vrnitev zadrževal skoraj tri sezone. Veliko je Stormzy še napihnil, in to s kar sedmimi minutami (bruto) rimanja oziroma s prgiščem dovršenih punchev. Toda vtis, ki ga komad Mel Made Me Do It pušča za sabo, ne sklene ravno premišljeno zasnovane lekcije. Stormzyjev sveži izpad prej postane freestylarska vaja, ki ima obeležje generalke za nekaj veliko bolj vznesenega in zveličavnega. Temeljni beat, ki ga je zamešal Knox Brown, je sicer odličen. Še veliko bolj bombastičen pa je pripadajoči 11-minutni videospot, v katerem ne pogrešimo niti Stormzyjevih raperskih kolegov in kolegice (Dave, Little Simz, Headie One), prav tako ne otoških medijskih zvezdnikov, začenši z Jonathanom Rossom, Trevorjem Nelsonom in dokumentaristom Louisom Therouxem, da atletov in fuzbalerjev niti ne omenjam posebej, a jih bom: Usain Bolt, Ian Wright in Jože Mourinho. Podaljšana melanholična šiba.

Ocena: 4

MRFY - Tobogan