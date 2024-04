Capital Crew potrjujejo kolektivno lastništvo prestolnice

Temeljna maksima albumske novosti traperskih lastnikov prestolnice je pričakovano zavita že v uvod. V naslovnem komadu futuristični raperski kvartet s peščico jokavih verzov najprej povzame preteklost. Brez neposredne omembe tudi obdobje, ki ga je začinil njihov kultni prvenec Past. Le hip za tem pa gre žur za neverjetno število vdanih navdušencev zasedbe Capital Crew v sfero prav gejzirsko: "Bad bitch (packasto punco), to je vse, kar rabm, en komp/loop (računalnik/ritmično zanko), to je vse, kar rabm, mam crew (posadko), to je vse, kar rabm," začne odmevati ob dejanskem štatru albuma, ki instantno postaja še en pomemben mejnik v domačem glasbenem vsemirju. Traperski koncept je v primeru Capital Crew – letnik 2024 – še veliko več kot to. Pop, soul, disco, elektronika so žanrski režimi, ki jih bend skupaj s proslavljenim producentom Hyujem obvladuje še bolj lahkotno, obenem suvereno in ubrano, a kljub temu z obilo prepoznavne ustvarjalne non-šalance. Ker je celotni zvočni fazon lahko primerljiv z astro-traperskimi obrazili slavnega atlantskega raperja in producenta Travisa Scotta, je še veliko prej kot na Past (izdan 2020) obremenjena pripovedna spretnost Capital Crew.

Nepopustljivost iz opisanega uvoda raperji nadgrajujejo s kopico zafrkantskih domislic, primerjav, poant, velikih in manjših samobodrilnih zapovedi, vselej sproženih v brk (itak) inferiornemu sogovorniku (oz. soudeležencu v namišljenem mimobežnem petelinjenju). Večina novodobnih ali neoklasičnih besednih zasukov in obratov je posrečenih, nekateri pač manj. A smeha žejnega te ne pusti niti eden od teh! Toda glavna in na delu Crew najbolj poudarjena strateška prednost Capital Crew ostaja ta ekipni duh. Skladno z izvorno idejo in z naslovom albuma je njihova uigranost po štirih letih na zaznavno višji ravni. Raba inkorporirane angloljubljanščine je v primerjavi s Past celo manjša ali pa se nam ta zdaj zdi že kar domača. Zato pa je precej zapovedi in prispodob občutno ostrejših kot prej, čeprav ne vedno na račun narativnega obilja. Capital Crew zvenijo za stopnjo bolj zrelo, za dve stopnji pa pesniško zapletajo manj.

Jan CJ Miklavž s svojim minimalističnim konceptom "več-manj-nič-keš" občasno izpade srhljivo rigorozen, v načelnem nasprotju z Jakobom 3II Peliconom, čigar vloga največkrat predvideva razbremenitev na blažji, romantični osnovi. Če je prvi režiser, ki ga posebej zanimajo nevarni liki in zgolj najlepše damice, je drugi akademski makroekonomist, še prej pa obseden športni entuzijast. Vsaj dvakrat zagledan v svojo zapestno uro vmes pridrvi notorični biznismen Svit Shayes Zupančič, medtem ko kompozicijsko koherentnost nadzira Bine N3 Kramar, najbolj vešč vokalist, songopisec in kot solist tudi sam glasbeni producent. Capitalci si izhodiščno dramaturško arhitekturo, izvito iz njihovih realnih poklicev oziroma ekspertiz, skozi album delijo, se pravi, vsi brez izjeme so navdušeni soudeleženci v debati, pa naj ta zadene ob seks, kriminal, zelenilo, nenačelneže, samorefleksijo, kaj šele ko nastopi grabež bankovcev, beri vreč bankovcev. Vse to v spremstvu Dončiča, bivših ljubimk, odtujenosti, geografije Ljubljane, motivacijskih nasvetov, anksioznosti, virtuoznih driblingov, dirk F1 in nenazadnje, ali pač, najprej in predvsem užitkov (uspešnica Aligatorji). V poetično kapitalnem komadu, to je Loyal, pa legit hitro in prepričljivo zdrami CJ-jev refren. Na tem posnetku se CPTLC-ju pridruži še bratski kolega Ezra. Drugih sodelovanj ali duetov na Crew ni. Ja fix je najboljši, ko merimo sočnost produkcijske teksture. Ta je res sanjsko lebdeča. N3-jev modificiran šlager moment je odličen. V balado je ukrivljena še ena od izraziteje tematsko multičlenjenih Victoria Beckham.

V komadu z vpadljivim naslovom se Capitalci spomnijo tako sekvenc iz filmov Wesa Andersona kot tudi metuljev v trebuhu ob ljubezenski razvezi. Sledita podobno tekstovno nasičeni in na funk/tech-house zvibrirani Blem in Vibecheck, trapersko pohvalno kompleksen je tudi nekoliko temačnejši song 4koze. Še pred tem nepovratno omami opojen vesoljski Veter, idealen posteljni party banger. Dvanajsterec ali predvajalno listo sklene Sisi. Ne preseneča, da ta posnetek uvede 3II. Sisi je raperska alegorija ali zaslužen čuten, meditativen pristanek po finišu štirivektorske artistične orgije. Aplavz, namenjen samemu sebi, absolutno prija! Album Crew diha s pravo mero pulzivnosti, občasno se dobrika ter s premišljenim stilom benti v novi, še bolj sijoči CPTLC-dimenziji. Promocijsko bo Crew predstavljen 26.aprila v Kinu Šiška. Do takrat, a le do takrat pa v Ljubljani ostaja vse lepo in prav.

Ocena: 5