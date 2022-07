Capital Crew so na pot po novo titulo štartali pri 200 na uro

Italijanske poletne sladkarije so občutno preveč sladke.

CAPITAL CREW – 200 na uro

Žabarski trap kralji so nepreklico zdirkali proti svojemu drugemu albumu. Ker Capital Crew niso polovičarji, se še 200 na uro zdi zmerna hitrost. Sveži singel je dosledno kompakten in zato udaren. Uvede ga Jami$, ki povzame vse kapitalne minulosezonske zmage kvarteta. Z od nekod že znano potrditvijo, da je vsakršno štetje odveč, ga dopolni N3, medtem ko Schayes sprva romantično klavzulo preusmeri v driftarsko simboliko, ki bo vsak trenutek presneto glasno gumijasto zacvilila. 3ll-ova kadenca generiranje pospeškov le še poudari – vse do zaključne in obenem zmagovalne maksime, ki bo obnorela prav vse izpostavljene: "Ene stvari ostanejo iste k prej, sej grem hitr', ampak hočem it hitrej'!" Top komad, top video. Capital Crew prevzemajo primat. Ocena: 5 ELODIE – Tribale

Ko pop prelepe Elodie le ne bi bil tako plehek. Tudi s Tribale se vzorec, po katerem slavna italijanska pevka in manekenka – dobesedno – štanca svoje hite, ni pretrgal. Vse je zelo na mestu, problematičen je le plitek ritem, ki je obenem 15- do 20-odstotno prehiter. Tako je, kako ironično, Pensare male, to je tisto sodelovanje med discu zapriseženimi Napolitanci The Kolors in Elodie (2019), še vedno najboljše, kar ponuja celoten opus brhke Rimljanke. Ok. Jasno je, da naši zahodni sosedje za čas znamenitega dopustniškega avgusta potrebujejo večjo količino ultra-lahkotnosti. Vseeno pa bi Elodie končno že lahko predstavila nadgradnjo svojih ambicij in zavzela še kakšno slogovno bolj žametno radijsko frekvenco. Tako pa ostaja favoritka le za spremljavo pri nakupih v velikanskih samopostrežbah ter v beach-barih s skromno ponudbo pijač in izključno konfekcijskih sladoledov. Ocena: 2 FABRI FIBRA FT. MAURICIO CARUCCI – Stelle

Malodane ves čas kričeči italijanski raper Fabri Fibra uspešno mori, teži, opozarja, roti, redko grozi, žuga pač, že dve dekadi. V primeru tega, prav aktivno butastega hit-singla z njegovega marca izdanega desetega solističnega albuma Caos je treba pojasniti, da je ta v primerjavi s Stelle vendarle povsem drugačne oblike. Fibro rado zavede tudi reggae, vsekakor pa je večkratni laureat v kategoriji Najboljši italijanski rap artist najbolj domač v malce plastificiranih, a še vedno znosnih italo-hiphop bengerjih. Mauricio Carucci, sicer pevec geonovske pop zasedbe Ex-Otago, je Fibro navidezno potunkal v svoj ideal pro-sanremske brezkalorične šlamastike. Carucci je namreč nedavno izdal svoj prvi samostojni songovski zavitek in Fibra mu v promocijskem smislu lahko edino koristi. Obratno pa se enačba ne izide. Najsi bo permutacij okrog resnice kdo-je-koga več, Fibri tole preprosto ne pristoji. Kar je preveč, je preveč (nizko). Ocena: 1,5 FUTURE – Love You Better

