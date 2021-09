Cardi B in Megan Thee Stallion z največ nominacijami za nagrade BET Hip Hop

Podelitev nagrad BET Hip Hop, ki bodo že 16. leto zapored počastile dosežke na področju žanra hip hop, se bo zgodila 5. oktobra, ustvarjalci in producenti, ki sodelujejo pri dogodku, pa so sedaj sporočili obširen seznam nominirancev v posameznih kategorijah.

Seznam nominirancev v glavnih kategorijah:

Hip hop album leta:

A Gangsta’s Pain - Moneybagg Yo

Call Me If You Get Lost - Tyler, the Creator

Culture III - Migos

Good News - Megan Thee Stallion

Khaled Khaled - DJ Khaled

Savage Mode II - 21 Savage & Metro Boomin

The Off-Season - J. Cole

Pesem leta:

Back in Blood - Producent YC (Pooh Shiesty feat. Lil Durk)

Late at Night - Producent Mustard (Roddy Ricch)

Laugh Now Cry Later - Producent G. Ry, Cardogotwings, Roget Chahayed & Yung Exclusive (Drake feat. Lil Durk)

Up - Producent Yung DZA, Sean Island, DJ Swanqo (Cardi B)

WAP - Producent Ayo & Keyz (Cardi B Feat. Megan Thee Stallion)

Whole Lotta Money (Remix) - Producent London Jae, Beatgodz, Tee Romano (Bia feat. Nicki Minaj)

Hip hop izvajalec leta:

Cardi B

Drake

J. Cole

Lil Baby

Megan Thee Stallion

Tyler, the Creator

Najboljši hip hop video

Cardi B - Up

Cardi B feat. Megan Thee Stallion - WAP

Chris Brown & Young Thug - Go Crazy

Drake feat. Lil Durk - Laugh Now Cry Later

Lil Nas X - Montero (Call Me By Your Name)

Saweetie feat. Doja Cat - Best Friend

Najboljši novi hip hop izvajalec:

Blxst

Coi Leray

Don Toliver

Morray

Pooh Shiesty

Yung Bleu

Najboljše sodelovanje:

21 Savage & Metro Boomin Feat. Drake - Mr. Right Now

Bia feat. Nicki Minaj - Whole Lotta Money (Remix)

Cardi B feat. Megan Thee Stallion - WAP

DJ Khaled feat. Lil Baby & Lil Durk - Every Chance I Get

Drake feat. Lil Durk - Laugh Now Cry Later

Pooh Shiesty feat. Lil Durk - Back in Blood

Najboljši duet ali skupina:

21 Savage & Metro Boomin

Chris Brown & Young Thug

City Girls

Future & Lil Uzi Vert

Lil Baby & Lil Durk

Migos

Najboljši izvajalec v živo:

Busta Rhymes

Cardi B

DaBaby

Doja Cat

Megan Thee Stallion

Tyler, the Creator

Režiser leta:

Cole Bennett

Colin Tilley

Dave Meyers

Director X

Hype Williams

Missy Elliott

Producent leta:

DJ Khaled

Hit-Boy

Metro Boomin

Mustard

The Alchemist

Tyler, the Creator