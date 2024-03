Cardi B se vrača: Izgubila sem se, zdaj nisem več takšna kot prej

Ameriška raperka Cardi B je v nedavnem podkastu razkrila, kako so negativni komentarji in številne kritike vplivale na njeno duševno zdravje, kot tudi na glasbeno kariero. Bila sem popolnoma izgubljena, veliko ljudi je govorilo, da si ne upam izdati albuma, obsojali so vsak moj korak, je pojasnila, zakaj se je umaknila iz javnosti za nekaj časa.

OGLAS

Zvezdnica Cardi B je v nedavnem iskrenem pogovoru za tuje medije razkrila, zakaj se je za nekaj časa umaknila pred očmi javnosti. 31-letnica je povedala, da ni več prenesla negativnih komentarjev in številnih kritik, ki so neprestano padale po njenih plečih. Spomnimo, leta 2016 so se denimo nad ameriško raperko vsuli komentarji, polni očitkov, potem ko je svoje sledilce pozvala, naj na volitvah glasujejo za senatorja Bernieja Sandersa. "Rada se pogovarjam o politiki in vseh ostalih tematikah, a sem se odločila, da svojega mnenja ne bom več izpostavljala javno. Nočem, da bi me vsak je**ni dan nekdo obsodil za kaj," je pojasnila Cardi B. "Izgubila sem se, preplašilo me je tudi veliko komentarjev, ki so se dotikali moje glasbene poti. Veliko ljudi je trdilo, da si ne upam izdati albuma."

Cardi B FOTO: Profimedia icon-expand

Vse to je izredno vplivalo na življenje zvezdnice in njeno duševno zdravje. "Tako kot lansko leto si tudi letos nisem upala ustvarjati in izdati nove glasbe. Preprosto me je bilo strah," je iskreno povedala Cardi in nadaljevala: "Strah me je bilo iti ven iz stanovanja, strah me je bilo objaviti fotografije, oditi v klub in početi ostale stvari ter napeto pričakovati, kaj bodo o tem imeli povedati drugi ljudje." Dodala je, da traja to vse od leta 2016, ko je postala prepoznavna in slavna.

Cardi B FOTO: Profimedia icon-expand