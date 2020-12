Cardi B: Za sodelovanje z moškimi raperji sem preveč sramežljiva

Cardi B je presenetila z izjavo, da je preveč sramežljiva, da bi raperske kolege prosila za glasbeno sodelovanje. Čeprav je znana po neposrednih in celo predrznih besedilih, njeni komentarji in izjave pa so pogosto izzivalni, vztraja, da ima težavo, ko je treba navezati stik z moškimi predstavniki žanra, v katerem ustvarja.

Pred kratkim je v intervjuju za revijo Billboard povedala: ''Resnično sem sramežljiva, še posebej, ko gre za moške glasbene izvajalce. Zato do še ni prišlo do mnogih sodelovanj, ki si jih želim, saj se bojim navezati stik. Vedno znova me prevzame navdušenje, ko spoznam kakšnega glasbenika, ki ga občudujem. Vedno si mislim, da izpadem plehka, čeprav so moje šale morda v resnici zabavne.''

28-letni zvezdnici, ki je ravno revija Billboard imenovala za'žensko leta 2020', naj bi ravno njena sramežljiva narava preprečevala snemanje romantičnih pesmi: ''Ko pride do tega, da bi morala z javnostjo deliti nekaj iz svojega zasebnega življenja, postanem resnično zadržana. Ko izvajam pesmi kot sta Be Careful in Ring, zaprem oči, saj se ne počutim lagodno ob tem, ko razkrivam svojo romantično in nežnejšo plat.''Povedala je tudi, da se podobno zgodi tudi v studiu, ji je ob prisotnosti tehničnih sodelavcev izjemno nerodno, zato se pogosto hihita in se ne more otresti občutka zadrege.