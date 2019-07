Cardi B zaradi varnostnih ukrepov odpovedala koncert

Raperki Cardi B letošnja glasbena turneja ni pisana na kožo, saj je zaradi varnostnih ukrepov zadnji trenutek odpovedala svoj koncert, ki je bil načrtovan v Indianapolisu. V preteklosti pa je odpovedala tudi koncerte zaradi okrevanja po liposukciji.

Cardi B je imela v Indianapolisu načrtovan koncert, ki ga je morala odpovedati, saj so jo varnostniki opozorili, da ni primerno poskrbljeno za njeno varnost. Odpoved koncerta so sporočili kar prek Twitterja, tik preden se bi morala raperka pojaviti na odru. Sprva so bili oboževalci razočarani in razburjeni, a jih je tamkajšnja policija pomirila, saj so dobili neuradno grožnjo zoper pevkine varnosti.

Nastop glasbenice Cardi B so zaradi njene varnosti v Združenih državah Amerike odpovedali. FOTO: Profimedia

Oboževalci so se spomnili na odmevno tragedijo, ki se je zgodila leta 2017 na koncertu Ariane Grande, ko se je med njenim koncertom v Manchestru zgodil teroristični napad, v katerem je umrlo 23 ljudi. Varnostniki so prisotne pomirili, saj naj ne bi bilo neposredne grožnje za obiskovalce, odgovorni organi pa zadevo še vedno preiskujejo. "Nocoj je bil načrtovan koncert raperke Cardi B,"so na Twitter sporočili iz policijske postaje v Indianapolisu in dodali:"Obveščeni smo bili o neuradni grožnji zoper pevke in zato smo odpovedali koncert." Kasneje so popravili njihovo prvotno sporočilo, saj niso želeli nesporazumov, zato so dodali, da koncerta niso odpovedali, ampak je bil le prestavljen.

26-letna raperka se je svojim oboževalcem opravičila s tvitom: "Zelo mi je žal. Rada bi vam povedala, da sem takrat bila na prizorišču in sem že ogrevala svoje glasilke za nastop, prav tako sem vadila svoj nov plesni korak, ki sem vam ga želela pokazati." Cardi B je v titvu delila tudi posnetek, ki je bil posnet med njenimi vajami, sporočilu pa je dodala še: "Žal pa je bil zaradi varnostnih razlogov koncert prestavljen. Moja in vaša varnost sta na prvem mestu."

