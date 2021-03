Cardi B želi postati milijarderka

Newyorška umetnica Cardi B je v intervjuju zaStationhead spregovorila, kako so se njeni cilji in navdih skozi leta njene glasbene kariere spreminjali. "Ko sem začenjala svojo kariero, so me pogosto spraševali, 'po kom se zgleduješ'. Vsem sem odgovarjala, da se ne zgledujem po nikomur, ker nisem zares razumela tega sveta in sem se bolj zgledovala po ljudeh, ki so bili v moji bližini," je pojasnila Cardi.