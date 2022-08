Carlos Santana se je po zdravstvenih težavah vrnil na koncertne odre

Carlos Santana se počuti bolje, zato bo nadaljeval koncertno turnejo, ki jo je bil primoran zaradi slabšega počutja prekiniti. 75-letni glasbenik je namreč pred kratkim med nastopom v zvezni državi Michigan omedlel na odru. Po tem, ko mu je zdravstvena ekipa takoj pomagala, je bil prepeljan v najbližjo bolnišnico. Razlog za slabo počutje glasbene legende je bila izčrpanosti in dehidracija.

Roker se je na oder že uspešno vrnil na koncertu v Connecticutu. Fotografi so kitarista ujeli tudi med tem, ko je zapuščal hotel Four Seasons na Manhattanu. Zaradi zdravstvenih zapletov je bil primoran prestaviti kar šest koncertov v sklopu turneje Miraculous Supernatural, na kateri so se mu pridružili tudi člani zasedbe Earth, Wind & Fire.

Michael Vrionis, predsednik zložbe in glasbenikov predstavnik, je po začetnem preplahu medijem pojasnil, da mora Santana počivati, zdravniki so mu predpisali strogo mirovanje z namenom, da si popolnoma opomore: ''Dobro mu gre in je v pričakovanju, da znova zatrese odre. Vse kar potrebuje je le počitek.''