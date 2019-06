Carlos Santana z novim albumom Africa Speaks

Santana bo izdal 25. studijski album, za igranje kitare pa pravi, da ga to napolni z energijo in se ob tem počuti pol mlajšega.

Legendarni glasbenik Santana je z albumom Africa Speaksustvaril resnično močno izkušnjo za poslušalce. Album napovedujejo kot enega njegovih boljših studijskih izdelkov. Pri njegovem nastajanju je navdih našel v afriških godbah in dejal, da pesmi z albuma določa nekakšna starodavna esenca. Dejal je, da na njegov preprosti optimizem, ki ga vodi skozi življenje, najbolj vpliva to, da se izogiba gledanju televizije, z izjemo športnih dogodkov. "Gledati TV je kot gledati nanosekunde negativnosti, ki se zdijo kot večnost. Kar je sranje," je dejal glasbenik. Raje, kot da svoj čas trati pred ekranom, Santana bere ali igra na kitaro: "To me napolni z energijo, počutim se kot bi jih imel 17 ali...no 27."

Santana je sicer zaslovel konec 60. in v začetku 70. let s skupino, preprosto imenovano Santana, ki je spojila rock in latinskoameriško glasbo. Njen zvok je bil prepoznaven po pojoči, na bluesu utemeljeni kitari ter latino in afriških ritmih s tolkalnimi glasbili, ki za rock'n'roll niso bili običajni. Do danes je izdal številne albume, revija Rolling Stone pa ga uvršča med 100 najboljših kitaristov vseh časov. V svoji zbirki priznanj ima deset grammyjev in tri latino grammyje.