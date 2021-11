Čarobna izkušnja Godalkanja

Dekleta iz Godalkanje Fiddle Ganga so imela tri uspešne koncerte, in sicer v Mariboru, Sevnici in Ljubljani.

Letos so nedavno imeli kar tri koncerte, in sicer poleg Maribora tudi v Sevnici ter ljubljanskem Kinu Šiška. Nastopil je Godalkanje Fiddle Gang , ki ga sestavljajo Ajda Cvek, Nika Škodič, Ana Lazar, Eva Rojko, Clarisse Petrovič Duret, Izabela Hace, Areh Mahkovic (bas) ter mentorja Barja Drnovšek in Cvetrežnik. Pridružila sta se jim tudi mlada glasbenika s področja jazza in klasične glasbe, klaviaturist Nejc Škofic in kontrabasist Jošt Lampret .

Marsikdo se najbrž spominja, kako je leta 1999 zasedba Terra Folk nastopila na prvem, zagotovo legendarnem koncertu v mariborskem Sodnem stolpu. Njihov vodja, Mariborčan Bojan Cvetrežnik , pa je zgodovino tam pisal že prej, saj je že leta 1996 na istem mestu pripravil avtorski večer za obrobni program festivala Glasbeni september. A tudi po desetletjih uspeha in navkljub evforiji razbitih violin se ni ustavil, saj se je v zadnjih desetih letih posvetil delu z mladimi in vsakoletni prireditvi Godalkanje .

Izvajajo večinoma tradicionalno, delno pa tudi klasično jazzovsko in lastno avtorsko glasbo. Pod umetniškim vodstvom francoskega violinista Jeana-Christopha Gairarda so obiskovalce popeljali v osrčje glasbe severovzhodnega Balkana – melosov iz dežele grofa Drakule – Transilvanije in njene okolice, med drugim Moldavije, Romunije in Banata.

"Pri Godalkanju sem že od mojega začetka glasbene poti; že skoraj deset let. Imeli smo že ogromno različnih koncertov z različnimi zasedbami po Sloveniji, Nemčiji, Belgiji, Italiji, Španiji in Srbiji. V čast mi je igrati s profesionalnimi glasbeniki. Težko opišem, kako čarobna izkušnja je bila to zame. Vem, da mi bo ta projekt za vedno ostal v spominu, saj smo poleg dobre glasbe ustvarili tudi močne medsebojne vezi in postali prijatelji. Zagotovo se je to čutilo tudi v našem igranju na koncertih," je svoje vtise strnila mlada violinistka Nika Škodič.