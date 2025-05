Finka 'naskočila' mikrofon in navdušila občinstvo

Diva, diva, diva letošnje Evrovizije

Tako so Španko Melody okronali njeni sotekmovalci in oboževalci Evrovizije. Glasbenica, ki je v Španiji popularna vse od malih nog, v Basel prinaša dobro, staro in preverjeno evrovizijsko formulo - udarno pesem, svetlikajoči se kostum in veliko plesa ter pirotehnike. S pesmijo Esa Diva, v kateri ne manjka niti vpliv flamenka, pa ženskam sporoča, da so vse dive v svoji individualnosti.