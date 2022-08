Festivalsko poletje je v polnem razmahu. Vas Fara ob Kolpi je sprejela prve obiskovalce Castle Festivala, tisoče glasbenih navdušencev vseh starosti pa ni uživalo le v odličnih koncertih, hladili so se tudi v prijetni Kolpi. Tam se bo zvrstilo veliko imen slovenske glasbene scene, od Magnifica do Siddharte, na odru pa so za zabavo bili dežurni tudi dolenjski rokerji dveh generacij.