Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Častni grammyji letos med drugim Whitney Houston, Cher in Santani

Los Angeles, 31. 01. 2026 13.26 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Častni grammyji letos med drugim Cher in Whitney Houston

Ameriška akademija, ki podeljuje glasbene nagrade grammy, bo letos za življenjsko delo nagradila Carlosa Santano, Chako Khan, Cher, Felo Kutija, Paula Simona in Whitney Houston. Slovesnost s podelitvijo nagrad bo danes, dan pred podelitvijo letošnjih glasbenih nagrad grammy.

Santana je že več kot pet desetletij pionirska sila v glasbi. Afro-latino glasbo, blues, rock in jazz združuje v zvok, ki presega žanre, kulture in generacije. Dobitnik desetih nagrad grammy in treh latino grammyjev se je leta 1999 zapisal v zgodovino z albumom Supernatural in v enem samem večeru prejel osem grammyjev. Je član Dvorane slavnih rokenrola, revija Rolling Stone ga je uvrstila na 11. mesto na svojem seznamu stotih največjih kitaristov vseh časov, je med drugim objavila akademija.

Carlos Santana
Carlos Santana
FOTO: Profimedia

Chaka Khan je ena najbolj transformativnih vokalnih umetnic zadnjih petih desetletij, desetkratna dobitnica nagrade grammy, članica Dvorane slavnih rokenrola in ustvarjalna inovatorka, katere vpliv sega v pop, RB, jazz, rock, country, gospel, dance, klasično glasbo, indie in še dlje. Sodelovala je z več izvajalci in v več žanrih kot katera koli druga pevka v zgodovini.

Chaka Khan
Chaka Khan
FOTO: Profimedia

Skoraj pet desetletij dolga kariera Cher sega od sveta glasbe do sveta filma in televizije. Je dobitnica oskarja, grammyja, emmyja in zlatega globusa, s svojim vplivom je sooblikovala pop kulturo in modo po vsem svetu. Zaslovela je z uspešnico I Got You Babe, sledile so Gypsys, Tramps Thieves, Half-Breed in If I Could Turn Back Time, nato je na novo opredelila dance-pop s pesmijo Believe, enim najbolje prodajanih singlov v zgodovini. Za vlogo v filmu Mesečnica je prejela oskarja za najboljšo glavno žensko vlogo.

Cher bo po skoraj 40 letih nastopila na SNL-u.
Cher bo po skoraj 40 letih nastopila na SNL-u.
FOTO: AP

Nigerijski glasbenik, producent, aranžer, politični radikalec in oče afrobeata Fela Kuti (1938-1997) je v 60. letih minulega stoletja ustvaril nov žanr z združevanjem funka, jazza, salse, kalipsa in mešanice tradicionalnih nigerijskih ritmov. Njegovo revolucionarno, panafriško sporočilo je vodilo v nasilni konflikt z nigerijskimi vojaškimi režimi, ki so ga večkrat poskušali streti. Njegov vpliv in glasbeni katalog sta bila široko opevana in raziskana, med drugim je nastal broadwayski muzikal Fela!, ki je prejel nagrado Tony. Kot navaja britanski BBC, je Kuti prvi Afričan, ki bo prejel grammyja za življenjsko delo.

Fela Kuti
Fela Kuti
FOTO: AP

Tekstopisec, glasbenik, izvajalec in filantrop Paul Simon je v sedmih desetletjih oblikoval zvok sodobne glasbe s klasikami, kot so Bridge Over Troubled Water, The Sound of Silence in njegov album Graceland. Velja za enega največjih tekstopiscev vseh časov, prejel je 16 nagrad grammy, tri za album leta, bil je sprejet v Dvorano slavnih rokenrola. Leta 2023 je izdal album Seven Psalms, s katerim si je prislužil 36. nominacijo za grammyja.

Paul Simon
Paul Simon
FOTO: Profimedia

Pevka Whitney Houston je z več kot 220 milijonov prodanih plošč ena najslavnejših izvajalk v zgodovini glasbe. Njen debitantski album iz leta 1985 je postal najbolje prodajani debitantski album solo izvajalke. V zgodovino se je med drugim zapisala s sedmimi zaporednimi uspešnicami na prvem mestu Billboardove lestvice vročih 100. Zaigrala je v filmu Telesni stražar, skladba iz filma I Will Always Love You pa je postala doslej najbolje prodajani singel ženske izvajalke. Je šestkratna dobitnica grammyja, bila je sprejeta v Dvorano slavnih rokenrola.

Whitney Houston
Whitney Houston
FOTO: Profimedia
Whitney Houston Cher Častni grammy glasba nagrada

Harry Styles hiti v prihodnost

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ko otrok podeduje obraz, ki ga starš nima več
Stare vrednote, ki še vedno oblikujejo boljši svet
Stare vrednote, ki še vedno oblikujejo boljši svet
Kako ukiniti nočno hranjenje brez joka? Koraki za nežno odvajanje
Kako ukiniti nočno hranjenje brez joka? Koraki za nežno odvajanje
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
zadovoljna
Portal
Veljala za najlepšo, danes je neprepoznavna
Dnevni horoskop: Ribe bodo sanjarile, škorpijoni bodo občutljivi
Dnevni horoskop: Ribe bodo sanjarile, škorpijoni bodo občutljivi
Tako visok znesek mora plačati bivši ženi
Tako visok znesek mora plačati bivši ženi
To krilo bo največji hit letošnjega leta
To krilo bo največji hit letošnjega leta
vizita
Portal
Vitamin, ki lahko izboljša vaš prebavni ritem: nova spoznanja raziskovalcev
Skrito opozorilo v črevesju, ki lahko poveča tveganje za nastanek raka
Skrito opozorilo v črevesju, ki lahko poveča tveganje za nastanek raka
Res potrebujete razstrupljanje?
Res potrebujete razstrupljanje?
Znanstveniki odkrivajo možnost pomlajevanja imunskega sistema
Znanstveniki odkrivajo možnost pomlajevanja imunskega sistema
cekin
Portal
Zakaj je pomembno, kje hranite denarnico
Shaq: Nismo bogati. Jaz sem bogat.
Shaq: Nismo bogati. Jaz sem bogat.
Februar prinaša finančni preobrat
Februar prinaša finančni preobrat
Ali se lov na popuste res splača?
Ali se lov na popuste res splača?
moskisvet
Portal
Ste vedeli? Ljudje nismo edini, ki jih socialna omrežja poneumljajo
Hujšanje za moške: Recite stop dietam!
Hujšanje za moške: Recite stop dietam!
V teh znamenjih so rojeni najboljši očetje
V teh znamenjih so rojeni najboljši očetje
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
dominvrt
Portal
Kako pravilno presaditi spatifil, da ohranite njegovo zdravje
To se zgodi, če olje zlijete v kuhinjsko korito
To se zgodi, če olje zlijete v kuhinjsko korito
Triki za pranje perila, ki v resnici ne delujejo
Triki za pranje perila, ki v resnici ne delujejo
5 predmetov, ki vsebujejo mikroplastiko, pa se tega sploh ne zavedamo
5 predmetov, ki vsebujejo mikroplastiko, pa se tega sploh ne zavedamo
okusno
Portal
Mehko in hrustljavo: popolno testo za pico
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Pecivo Lambada: čudovito kremasta, a zelo osvežujoča sladica
Pecivo Lambada: čudovito kremasta, a zelo osvežujoča sladica
Zrezki iz pečice, ob katerih boste pomazali krožnik
Zrezki iz pečice, ob katerih boste pomazali krožnik
voyo
Portal
Kmetija
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506