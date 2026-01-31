Častni grammyji letos med drugim Whitney Houston, Cher in Santani

Santana je že več kot pet desetletij pionirska sila v glasbi. Afro-latino glasbo, blues, rock in jazz združuje v zvok, ki presega žanre, kulture in generacije. Dobitnik desetih nagrad grammy in treh latino grammyjev se je leta 1999 zapisal v zgodovino z albumom Supernatural in v enem samem večeru prejel osem grammyjev. Je član Dvorane slavnih rokenrola, revija Rolling Stone ga je uvrstila na 11. mesto na svojem seznamu stotih največjih kitaristov vseh časov, je med drugim objavila akademija.

Carlos Santana FOTO: Profimedia

Chaka Khan je ena najbolj transformativnih vokalnih umetnic zadnjih petih desetletij, desetkratna dobitnica nagrade grammy, članica Dvorane slavnih rokenrola in ustvarjalna inovatorka, katere vpliv sega v pop, RB, jazz, rock, country, gospel, dance, klasično glasbo, indie in še dlje. Sodelovala je z več izvajalci in v več žanrih kot katera koli druga pevka v zgodovini.

Chaka Khan FOTO: Profimedia

Skoraj pet desetletij dolga kariera Cher sega od sveta glasbe do sveta filma in televizije. Je dobitnica oskarja, grammyja, emmyja in zlatega globusa, s svojim vplivom je sooblikovala pop kulturo in modo po vsem svetu. Zaslovela je z uspešnico I Got You Babe, sledile so Gypsys, Tramps Thieves, Half-Breed in If I Could Turn Back Time, nato je na novo opredelila dance-pop s pesmijo Believe, enim najbolje prodajanih singlov v zgodovini. Za vlogo v filmu Mesečnica je prejela oskarja za najboljšo glavno žensko vlogo.

Cher bo po skoraj 40 letih nastopila na SNL-u. FOTO: AP

Nigerijski glasbenik, producent, aranžer, politični radikalec in oče afrobeata Fela Kuti (1938-1997) je v 60. letih minulega stoletja ustvaril nov žanr z združevanjem funka, jazza, salse, kalipsa in mešanice tradicionalnih nigerijskih ritmov. Njegovo revolucionarno, panafriško sporočilo je vodilo v nasilni konflikt z nigerijskimi vojaškimi režimi, ki so ga večkrat poskušali streti. Njegov vpliv in glasbeni katalog sta bila široko opevana in raziskana, med drugim je nastal broadwayski muzikal Fela!, ki je prejel nagrado Tony. Kot navaja britanski BBC, je Kuti prvi Afričan, ki bo prejel grammyja za življenjsko delo.

Fela Kuti FOTO: AP

Tekstopisec, glasbenik, izvajalec in filantrop Paul Simon je v sedmih desetletjih oblikoval zvok sodobne glasbe s klasikami, kot so Bridge Over Troubled Water, The Sound of Silence in njegov album Graceland. Velja za enega največjih tekstopiscev vseh časov, prejel je 16 nagrad grammy, tri za album leta, bil je sprejet v Dvorano slavnih rokenrola. Leta 2023 je izdal album Seven Psalms, s katerim si je prislužil 36. nominacijo za grammyja.

Paul Simon FOTO: Profimedia

Pevka Whitney Houston je z več kot 220 milijonov prodanih plošč ena najslavnejših izvajalk v zgodovini glasbe. Njen debitantski album iz leta 1985 je postal najbolje prodajani debitantski album solo izvajalke. V zgodovino se je med drugim zapisala s sedmimi zaporednimi uspešnicami na prvem mestu Billboardove lestvice vročih 100. Zaigrala je v filmu Telesni stražar, skladba iz filma I Will Always Love You pa je postala doslej najbolje prodajani singel ženske izvajalke. Je šestkratna dobitnica grammyja, bila je sprejeta v Dvorano slavnih rokenrola.