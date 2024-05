Cate Blanchett nagrada za življenjsko delo

Kot so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisali organizatorji, je Cate Blanchett "ena izmed vodilnih igralk sodobne kinematografije" s "kariero, ki združuje avtorski film z ugajanjem množicam". Prejšnji prejemniki nagrade donostia – najpomembnejšega priznanja festivala – so igralci Meryl Streep, Richard Gere in Robert De Niro. Nagrada donostia je dobila ime po baskovskem poimenovanju španskega obalnega mesta San Sebastian.