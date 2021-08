Če bi bil predsednik Nipke, bi vsi poslušali house in se počutili okej

Nipke je najboljši, ko je funky. Niti ni važno, koga v resnici nagovarja. Kajti ko komad steče in zaneti plesno vibracijo, Nipkejev rahlo do pretežno nonšalantni glas oziroma njegov način petja za sabo pusti sled, ki resnično ugaja. Nekaj Dina Dvornika je v životu dravel(j)skega simpatika, mar ne. Večkrat prepogljivemu songu je Nipke premišljeno namenil videospot, ki bo razveseljeval tako kratkohlačnike kot tudi pubertetnike, pri čemer bodo poudarjeno ljubečega in pozitivnega sporočila, ki ga oddaja, veseli tudi vsi ostali. Če bi bil Nipke predsednik, bi se vsi počutili kot rož’ce.

Nekaj med zapuščino nesmrtnega Berryja Whita in tisto Princeovo zimzeleno z naslovom The Most Beautiful Girl In The World, pa smo že tu. Kot da skupni projekt pop soularja Bruna Marsa in soul hiphoperja Andersona Paaka nima več razpoložljivega goriva. Skate je posrečen song, lepo oblikovan, prefinjeno nasičen z zvoki godal in še z marsičim, toda vsi njegovi preostali glavni atributi niso prav nič posebnega. Melodija žal ne ponudi veliko, refren je pust. Edino punce na kotalkah bodo vedno upravičene do pohvale, to pa je za seštevek premalo. Zvezda + zvezda = svilenozvočna rolka. Kaj? Pač ne gre.





Ocena: 2,5

