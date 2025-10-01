'Če bi umetnost spreminjala svet, bi živeli v nebesih'

V Ljubljani je znova nastopila multikulturna skupina Gogol Bordello, ki jo odlikuje neverjetna odrska prezenca, brizgajoča energija njihove glasbe, hkrati pa njihova besedila posredujejo pomembna sporočila in kritiko modernemu svetu. Naš sogovornik pred koncertom je bil frontman Eugene Hütz.

"Prosim čim manj politike, v bistvu trpim za post travmatsko stresno motnjo," nam je takoj na začetku pogovora dejal Eugene Hütz, Ukrajinec, ki je emigriral v ZDA, prva kitara in grlo zasedbe Gogol Bordello. Ta je zagotovo posebna po tem, da že od nastanka, leta 1999, združuje edinstveno kombinacijo glasbenih stilov, političnega angažmaja in neverjetne odrske energije.

Zaseba Gogol Bordello, ki je redna gostja slovenskih odrov, je tokrat nastopila v razprodanem Kinu Šiška. FOTO: Miro Majcen icon-expand

"V bistvu smo dobre četrt stoletja mladi, a meni se to ne zdi pomembno, prvi so me pri 14 letih navdušili Sonic Youth, ki so koncertirali v Ukrajini. Zanje je bilo značilno, da so bile velike razlike v letih med člani, to mi je bilo pri njih, kot pankrokerjih, najbolj fascinantno. Vsak je bil svoj kanal energije, kot bi vstopil v vrtinec neznanega," nam je na začetku pogovora zaupal Hütz, ki je s svojo skupino v slabih dvajsetih letih pri nas nastopil (vsaj) petkrat.

Za Gogol Bordello velja, da so jih na svetovni zemljevid postavili njihov zvok, karizma in tudi sporočilnost, opredeliti pa se jih da nekam med alternativo in etno glasbe, četudi so se žanrsko poimenovali "gypsy punk" (ciganski pank op. a.), katerega so tako pionirji kot prvaki. "Naš violinist Sergey je bolj pod vplivom Vivaldija kot koga drugega, za Jimija Hendrixa je izvedel šele med koronsko krizo, ko sem mu ga predlagal in je imel dovolj časa. Nismo sestavljeni iz ničesar, dejansko so v nas nešteti sloji različnih glasbenih kultur, od Stooges, psihadeličnega rocka, do enostavnosti harkora, križanega s cigansko glasbo, ki sem jo poslušal v mladosti in še kupa drugih stvari," je prepričan frontman.

Koncert se je pričel z "ustoličenjem" steklenice dobrega rdečega vina ... FOTO: Miro Majcen icon-expand

Dejstvo, da člani zasedbe prihajajo iz različnih držav in ozadij, od Ukrajine, Rusije, Etiopije, Ekvadorja pa do ZDA, pa samo poudari njihovo sporočilo transnacionalnosti, nomadstva in odprtosti. "Ljudje so žal izgubili občutek za razsodnost, kaj je res in kaj ne, kaj je dobra glasba in kaj popolna bedarija. Najbolj všečna oznaka za nas je bila psihadelični simfonični pank, ali preprosto pank hardkor, kar nas vrne h koreninam in umešča nad žanre," je dodal.

Njihov tokratni koncert v Kinu Šiška je bil že lep čas razprodan, britanska predskupina Split Dogs pa je pokazala, kaj je to dober pankrok, v kateri je glavni /-a vokalist /-ka Harry Atkins, letos pa so izdali odmevni album Here to Destroy in razprodali turnejo po Veliki Britaniji. Neverjetna energija njihove glasbe je ob odličnem vokalu ter drveči kitari, basu in bobnih, dobesedno brizgala ter nas več kot dobro pripravila na zvezde večera. Ko je okoli 21.30 na oder priskakljala sedmerica, ki sliši na ime Gogol Bordello, je bilo očitno, da je pred nami pravi ritual, odrski kaos, z veliko interakcije, skakanja in vsem, kar spada zraven. Vse se je začelo dogajati od trenutka, ko je Eugene na odrski podstavek silovito postavil steklenico rdečega vina, da se je žur tudi uradno lahko začel in poškropil nekaj najbolj zavzetih duš pod njim.

Skupina vsebuje neverjetno razigrane člane, ki so različnih starosti in narodnosti. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Srž zasedbe je zaznana tudi v samih besedilih pesmi, kot so izkušnja migranta, tujca v novem svetu, ki išče svojo identiteto. Hütz pogosto črpa iz svojih izkušenj begunstva zaradi černobilske katastrofe in življenja v begunskih taboriščih, ena takih je pesem Immigrant Punk, tokrat četrta po vrsti. Upirajo se tudi zatiranju, mejam, deportacijam, ksenofobiji, rasizmu, stereotipom, obenem pa cenijo svobodo posameznika in kolektivno moč upora. Zasedbo je leta 2008 v njeni posebnosti opazila celo slavna Madonna in jih vključila v film Filth & Wisdom, dve leti nazaj pa so dobili biografski film Scream of My Blood: A Gogol Bordello Story, ki je zaokrožil po svetovnih festivalih. Z zadnjim albumom Solidaritine (2023) so izrazili nasprotovanje imperializmu, podprli ukrajinsko ljudstvo in tudi nastopali za ukrajinske vojake.

Erica Mancini je pokazala, da je harmonika lahko pravi rokenrol instrument. FOTO: Miro Majcen icon-expand