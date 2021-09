'Če bo islam dovolil glasbo, jo bomo poslušali'

Glasbeniki so svoja glasbila iz skupnih prostorov odnesli v svoje domove ali jih spravili v skladišča. Ostali so brez dela, natančnih navodil talibanov o tem, kaj se bo v Afganistanu pravzaprav zgodilo z glasbo, pa še niso dobili. Njihovi pogovori potekajo šepetaje, glave pa stikajo ob fotografijah, ki jih je delil njihov prijatelj, znan pevec Arjan Han , ki so mu talibani poškodovali klavir in razbili bobne.

V zadnjih dvajsetih letih so se ljudje v Kabulu znova navadili na živo glasbo in na to, da lahko najamejo glasbenike za igranje na poroki ali zabavi. Spet so se začeli pogovarjati o glasbi in se učiti različnih zvrsti. Kaj bo sledilo, ko bodo talibani vzpostavili nov režim, še ni znano. Njihova sporočila glasbenikom so nejasna.

"Skrbi me za mlade glasbenike in fakulteto, za glasbeno izobrazbo in glasbo v Afganistanu nasploh. Hkrati me tolaži dejstvo, da se niti zgradbi niti njeni skupnosti za zdaj ni zgodilo nič. Upam, da se ne bomo vrnili 25 let v preteklost," je dejal direktor inštituta, Ahmad Sarmast. Ahmad je tudi v stiku z nastajajočo novo oblastjo: "Zagotovili so mi, da so infrastruktura inštituta in njegovi resursi trenutno varni in da bo tako tudi ostalo, dokler ne odločijo, kakšna bo usoda glasbe v Afganistanu. Čakamo na odločitev, ali bo glasba v Afganistanu sploh dovoljena."

Prepoved glasbe in ubijanje glasbenikov sta se sicer zgodila, a nista bila sistematična. To se dogaja v srcu provinc Zabul in Kandahar, ki sta v osrčju talibanske vlade. Tiskovni predstavnik nove oblasti, Zabihulah Mudžahid, je za New York Times dejal, da je glasba na javnih mestih v islamu sicer prepovedana, a se nova oblast nagiba k temu, da nova pravila ne bi bila tako stroga, kot so bila pred dvema desetletjema. "Upamo, da bomo ljudi prepričali, da ne bodo počeli teh stvari, in nam jih ne bo treba prisiliti k upoštevanju novih pravil," je povedal.

Verski učenjak Maulavi Ahmadi je na vprašanje, ali uživa v glasbi, odgovoril: "Če bo islam dovolil, bomo glasbo poslušali. Taka je naša kultura."