'Če bo nujno, bom kupila vse albume, saj želim pristati na vrhu lestvic'

Selena Gomez je od izdaje novega albuma Rare zelo odkrita o tem, kaj ji njena glasba pomeni. Pravi, da je to eden njenih najbolj osebnih projektov do zdaj in naredila bo vse, kar je v njeni moči, da bo dosegla prvo mesto na glasbenih lestvicah – tudi če to vključuje kupovanje lastnih albumov.

Na Instagramovi zgodbi (posnetek, ki izgine v 24 urah, op. a.) je sledilcem pojasnila, kaj vse je pripravljena narediti, da doseže svoj cilj."Še en dan bom počakala, da vidim, ali bom morala kupiti še več albumov ali ne. Trenutno se odpravljamo v Target in Best Buy ter Walmart,"je dejala, čeprav upa, da zaradi tega ne izpade preveč obupana. "Ne zanima me. Vseeno mi je, a ta album je res 'rare'. Zelo, zelo, zelo si želim uspeha in komaj čakam, da se to uresniči."