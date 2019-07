Če festival Woodstock 50 bo, bodo vstopnice brezplačne

Dogodek, pri katerem sodeluje tudi Michael Lang, vodja izvirnega festivala, bo potekal na koncertnem prizorišču na prostem Merriweather Post Pavilion v Columbii v ameriški zvezni državi Maryland. Vstopnice za koncerte bodo brezplačne, a bodo na voljo le enodnevne, je poročala ameriška radijska postaja WTOP.

Izvedba festivala, katerega organizatorji so se zadnje mesece soočali s finančnimi in logističnimi težavami, je na majavih temeljih, saj ni seznama nastopajočih. "Woodstock 50 se je obrnil na Merriweather, če bi gostili festival," je v ponedeljek za The Times povedal upravljavec koncertnega prizorišča Seth Hurwitz."Ekipa Woodstocka se trenutno posveča varnosti nastopajočih. Če bodo prišli, bomo naredili festival. Veselimo se svežih informacij, takoj ko jih bo Woodstock 50 imel,"je dodal.

Čeprav bodo koncerti brezplačni, si bo za vstop na prizorišče potrebno zagotoviti vstopnico, so organizatorji festivala povedali za radio WTOP. "Merriweather zahteva vstopnice. Da bodo lahko vsi v miru uživali, že poteka natančno logistično načrtovanje za Woodstock 50 na prizorišču Merriweather," so dodali. Distribucija vstopnic naj bi potekala preko neprofitne organizacije HeadCount in še nekaterih drugih neprofitnih organizacij.

Amfiteater Merriweather Post Pavilion, ki ga je zasnoval arhitekt Frank Gehry, stoji na gozdnatem območju med Washingtonom in Baltimorom. Novo prizorišče je precej manjše od tistega v Bethelu pri New Yorku, kjer je leta 1969 potekal znameniti festival.

Ob napovedi festivala Woodstock 50 so organizatorji naznanili zvezdniški seznam nastopajočih, na katerem so bili med drugim Jay-Z, Miley Cyrus, Chance the Rapper inBlack Keys, pa tudi veterani, ki so nastopili na festivalu leta 1969, kot so David Crosby, Santana inJohn Fogerty. Organizatorji naj bi vse tedaj napovedane nastopajoče odpovedali.