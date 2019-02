Gospodarska zbornica Slovenije je tik pred informativnimi dnevi na srednjih šolah odločila, da se poveže z raperjem Trkajem in skupaj so ustvarili 'himno' poklicnega izobraževanja, ki se imenuje Znanje je lajf. Njen namen je, da mlade vzpodbudi in aktivira k iskanju želenega poklica in učenju. Pesem je nastala v okviru projekta Potujoča razstava prihodnosti, poleg pesmi pa so posneli tudi videospot.

Videospot dijakinje in dijake nagovarja, naj razvijajo potencial, naj se gredo učit za to, kar hočejo biti, in najdejo ali ustvarijo poklic, kjer bodo svoje sanje lahko uresničili. Struktura besedila je sestavljena iz poklicev, ki kažejo na to, kako možnosti je danes na voljo. Orodjar, mizar, cvetličar, pek, slaščičar, električar, vrtnar, knjižničar ali pa astronavt ... Če je prisotna goreča želja, ni meja in je mogoče oditi vse do zvezd. "Mlade naj ne bo strah," pravi Trkaj: "Če se boš učil, se nimaš česa bati, saj znanje preraste strah in zato je Lajf. In bolj kot to, za kaj se odločiti, je pomembno, kako se odločiti. Najboljše je z veliko željo, vnemo, potrpežljivostjo, pogumom in vztrajnostjo, pa bo vse dobro. Če je veliko vneme, potem ni pene," pravi glasbenik.

"Videospot vabi mlade, da si vzamejo čas in zbirajo informacije o poklicih. Več informacij kot imajo, bolje se odločajo za nadaljnje izobraževanje. Ne gre le za deficitarne poklice, morajo pa mladi tudi vedeti, da deficitaren poklic ne pomeni, da je z njim kaj narobe," pove Andreja Sever, direktorica Službe za razvoj kadrov in izobraževanje na GZS, in doda, da "beseda deficitaren samo pomeni, da je več možnosti zaposlovanja in kariernega razvoja."