Če le 45 sekund gostite Drakea, se vam bo močno obrestovalo

Londonski raper je v tretje nastopil zelo premišljeno. Nemara še preveč preudarno, če ne kar moteče sistematično. J Hus se tudi na povratniškem albumu ukvarja z vprašanjem, kaj pomeni biti odrasel moški. Pod pokrovom te univerzalne dileme glasbenik gambijskega rodu seje pretežno puhle odgovore, primerjave, simbolizme in asociacije. Ob tem, da so te prej osiromašene pomenljivega adolescentnega napuha in morebiti atraktivne poblaznjenosti. V komadu Problem Fixer se raper celo izdatno opravičuje, medtem ko poprej ne skriva svoje skorajda vrojene mačistične neustrašnosti. Beautiful And Brutal Yard, krajše B.A.B.Y., je marsikaj drugega kot Statfordčanov barvit prvenec Common Sense, izdan pred šestimi leti. Prav tako je ritmiziran hibrid (afro-beata, grimea, trapa, R&B-ja in dancehalla ipd.), ki je v prvi polovici minulega desetletja pridobil vpadljivo oznako afro-swing, na tem albumu v povprečju občutno upočasnjen, je pa res, da je produkcija zato boljša, mnogo čistejša. J Hus, ki je s tem enako kot s prejšnjim albumom (Big Conspiracy, 2020) zavzel vrh britanske lestvice, je leta 2020 takoj po odhodu iz kehe, kjer je obsedel zaradi mačete, najdene v njegovi Ford Fiesti, ter še morja manjših predhodnih grehov, kot povabljenec vskočil na Drakeov londonski šov. Veleslavni kanadski hiphoper Drake je Husu zdaj vrnil uslugo. Ta se razprostira zgolj čez 45 sekund, kolikor traja Drakeova kadenca v hitovskem komadu Who Told You. Spotify je Drakeovo prvo uradno udeležbo na posnetku kakega angleškega artista brez obotavljanj marketinško izrabil. Plakati velikani so Londončane pozivali, naj pokličejo vročo številko, na kateri so lahko slišali nekaj taktov omenjene Who Told You. Vprašanje je, če bi J Hus brez te podpore tako dobro iztržil tudi B.A.B.Y. Mimogrede, slavni Drake inovativne britanske raperje, pevce in producente k sodelovanju vabi že desetletje. Med njimi so bili, še najbolj zaznavno, Londončan Giggs, ki nastopa v dveh songih na njegovem albumu More Life (2017), podobno uspešno in dokaj odmevno pa so z Drakeom zapaktirali tudi pevka Jorja Smith ter producenta Jamie XX in Hodson Mohawke. Drugih posebej izstopajočih songov na pričujočem delu praktično ni. J Hus bolj kot ne poplesava v zmernem in lagodnem pseudo-karibskem razpoloženju, pri čemer svoje ne prav hipnotične in tudi ne-angažirane domislice prenaša bodisi na svoj drugi jaz, ki je izveden z malo bolj poudarjeno modificiranim vokalom, bodisi na kopico drugih gostov, med katerimi ne manjkajo niti nigerijski super zvezdniki Naira Marley, Burna Boy in Popcaan. Posnetek Militerian v kombinaciji s prvim je poleg zanimivo strukturirane Comback bržčas ena redkih stvari za takojšnjo pohvalo. Vzhodnolondonski raper baladno upočasnjeno romanco Nice Body z vedno izjemno soularko Jorjo Smith sploh ne izkoristi. Ni pa slaba še ena povsem samostojna Husova nežnost My Baby, saj ta značilno plaho utripa v slogu najzgodnejšega afro-swinga oziroma lahkotnostih Husovih sodobnikov, kot sta Ramz in Hardy Caprio. Album, na katerem privlačnost vsebine in njegov lestvični uspeh nista v logičnem razmerju.

Ocena: 3