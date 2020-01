Če tale Eminemova morda ni njegova najboljša v tem tisočletju

Že! Eminem ga je napovedoval, a tako kot že nekajkrat v zadnjih letih naposled izdal kot presenečenje. Tudi snap-marketing pomaga, čeravno je veliko prej res to, da ima najuspešnejši raper vseh časov nesporen mandat zablokirati cesto, ustaviti promet in čez cesto odpolžati z namero in hitrostjo, ki jo izbere sam. Music To Be Murdered By je brez zadržkov lahko označena kot njegova najboljša albumska stvaritev v tem tisočletju, definitivno pa najboljša v zadnjem desetletju. Kot da je perfekten raperski naklon dokončno razcvetel, tudi v zvezdnikovi zreli dobi. In ravno na tej točki se odstira par fenomenov. Tudi stari fotri med raperji so lahko še naprej kul. A za kaj takega se morajo potruditi, da imajo – simbolno ali pač dejansko – široke glave in ozke riti in ne obratno. S to plato je Eminem rapersko staro šolo principialno spustil dol po straniščnem sifonu. To pa je še na-pol zgodovinska, a ne. Tip je na-četrt srkenil celo proti trapu. Skrenil že, zavil sicer še ne. V komadu No Regret se nespodobno približa stilu Posta Malonea. Nenazadnje je med gostujočimi vokali, bodisi tistimi, ki rapajo, bodisi pojejo, občutno več moških. Ena stvar je tudi ključna. Beati, čez katere rima, so končno sodobno razbremenjeni, razrahljani, malodane mehkobni, zagotovo pa lažje poslušljivi, kot je bil to primer z Eminemom v zadnjem obdobju. Enota You Go’ Learn je že taka. Eminemove pridige, naročila, opozorila, priporočila, opažanja, sklepi, stališča in idejna gorišča imajo celo več ostrine, a sveder, ki vsem tem tonom – tudi zafrkantskega, o ja – besedičenja utira pot skozi sluhovode, je dobrodušno smolnat. No Regret je producentsko urezal D.A.Doman, pri čemer je kàko prej tudi za soulmana Chrisa Browna. Ob tem, da je Eminem, poudarjeno, absolutno fenomenalen v najmanj dveh ultra spiderskih sekvencah. Ti dodobra nasičita komada Unccomodating in Darkness. Rahlo razočaranje je raperjeva kolaboracija z Edom Sheeranom. Ker je Eminemov svež album odličen, talentirani angleški kantavtor in z njim posnetek Those Kinda Nights kot del albumskega kompleta ni relevanten. Če bi bil album nekaj brezveznega, bi bil. Ekstra kaloričen je Lock It Up, kos, ki sta ga skupaj spočela Eminem in Anderson Paak. Songi, na katere je vredno biti pozoren, so še In Too Deep, Stepdad, Never Love Again in še ena blago četrtinsko traperska specialka z naslovom Godzilla.

Malo drugačen Eminem je vedno dober, tokrat pa to še posebej drži.

Ocena: 4,5