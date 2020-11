Ves svet ju je oboževal, Milli Vanilli pa sta samo odpirala usta

Največja prevaranta glasbene industrije sta svetovno slavo dosegla, ne da bi sploh kdaj zapela. Fabrice Morvan in Rob Pilatus sta med nastopi samo odpirala usta, medtem ko so jima glasova posodili drugi. Pozneje sta upravičeno ostala brez nagrade grammy. Od največje glasbene goljufije v zgodovini minevajo tri desetletja.

Glasbene lestvice staMilli Vanillizavzela s hitom in istoimenskim albumom Girl You Know It's True, ki je luč sveta ugledal leta 1989. Člana zanimivega dueta Fabrice Morvan in Rob Pilatus sta poskrbela, da so si ju zapomnili številni oboževalci. Očarala sta s simpatičnostjo in hitro zavzela svetovno tržišče, saj je nemško za pevski dvojec kmalu postalo premajhno. Čeprav sta komaj dobro govorila angleško, sta priljubljeno skladbo prodala v več kot 30 milijonih primerkov. Občinstvo ju je oboževalo tudi leto pozneje, ko sta prejela grammyja za najboljšega novega izvajalca. Nihče pa takrat ni slutil, da se za njunim uspehom skriva največja glasbena prevara stoletja. Rob in Fab v resnici nista pela svojih pesmi, temveč sta samo odpirala usta in plesala v ritmu.

Vse se je začelo, ko je producent Frank Farian osnoval glasbeno skupino, za katero je menil, da ima velik potencial, vendar obenem veliko pomanjkljivost – zaradi njenega dolgočasnega in običajnega videza je nikakor ni mogel 'prodati' občinstvu. V svoji bazi pa je imel tudi dva breakdancerja, ki sta s svojim videzom pritegnila poglede, kjerkoli sta se pojavila. Plesalca sta imela samo eno slabo lastnost – odsotnost pevskih sposobnosti. Morvanu in Pilatusu je sicer obljubil simbolični honorar, vendar tudi svetovno slavo v zameno, da na nastopih ob plesu simulirata tudi petje. ''Vse se je odvijalo tako hitro, nosil nas je tok. Bilo je razburljivo, ker naju bodo ljudje poznali, pa vendar, ko je bilo šova na koncu dneva konec, sva se zavedala, da vse to ni popolnoma resnično. Nekdo drug je pel namesto naju,'' je nekoč povedal Fab v enem od intervjujev.

Producent Farian je podobne posle speljal že v 70. letih z uspešnim bandom Boney M, ko člani zasedbe na odru v resnici niso peli sami, temveč so bili glasovi predhodno studijsko obdelani. V tistem času je bil to prvovrsten škandal. Takrat je glasbeni strokovnjak ugotovil tudi, da so zunanji videz, imidž ter atraktiven nastop za komercialni uspeh pomembnejši od vokalov. V nasprotju z Boney M pa slava dua Milli Vanilli ni trajala dolgo. Postalo je namreč zelo sumljivo, da ta mladeniča, ki jima angleški jezik že v intervjujih dela izjemne preglavice, na odrih v tujem jeziku pojeta povsem tekoče. Potem ko jima je na enem od nastopov zagodel posnetek, pa so se stvari dodatno zakomplicirale. Charles Shaw, ki je njune pesmi v resnici zapel v studiu, ni več prenašal nepravic in laži, zato je novinarju New York Newsdaya povedal resnico, čeprav mu je producent izplačal zajeten kupček denarja, da izjavo zanika. Novembra 1990 je vseeno moral priznati pravo resnico in razjasniti podrobnosti glasbene goljufije.

V glasbenem svetu je dogodek dvignil ogromno prahu, oboževalci pa so zahtevali opravičilo. Milli Vanilli sta ostala brez osvojene nagrade grammy, Farian pa je poskušal v prodajo poslati že posneti album pod imenom The Ral Milli Vanilli(pravi Milli Vanilli, op. a.), vendar je bil projekt hitro pozabljen. Propadli so tudi nadaljnji projekti Roba in Faba, ki sta glasbo sicer oboževala, vendar se v danih razmerah nista dobro znašla. Roba je škandal močno prizadel, postal je odvisnik in leta 1998 umrl zaradi prevelikega odmerka droge. Fab je pozneje znova poskušal na glasbeni sceni, vendar uspeha največje goljufije v glasbeni zgodovini ni nikoli dosegel.