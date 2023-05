Celine Dion odpovedala preostanek svetovne turneje.

"Žal mi je, da vas moram znova razočarati. Res se trudim, da bi si povrnila moči, vendar so turneje naporne, tudi ko je izvajalec popolnoma zdrav. Ni pošteno do vas nenehno prestavljati koncerte, zato smo se odločili, da jih odpovemo, dokler ne bom popolnoma okrevala in pripravljena stopiti na oder. Srce se mi para. Želim, da veste, da ne bom obupala in komaj čakam, da se spet vidimo," je sporočila oboževalcem.