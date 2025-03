Céline Dion posvarila oboževalce: Ti posnetki so ponarejeni

Céline Dion je skupaj s svojo ekipo na spletu zaznala množico pesmi, ki naj bi jih pela ona – a posnetki so ustvarjeni s pomočjo umetne inteligence. "Obveščamo vas, da so ti posnetki ponarejeni in neodobreni ter da ne gre za pesmi iz njene uradne diskografije," so v zvezdničinem imenu zapisali na njenem Instagramovem profilu.

Aprila lani je več kot 200 umetnikov podpisalo odprto pismo, v katerem so se izrekli proti grožnjam v glasbeni industriji, povezanim z umetno inteligenco. Podobno je februarja letos storilo tisoč britanskih glasbenikov, ki so se načrtom britanske vlade, s katerimi želi vlada spremeniti zakon o avtorskih pravicah in s tem umetni inteligenci omogočiti usposabljanje s pomočjo avtorsko zaščitenih del brez pridobljene licence, uprli tako, da so izdali t. i. tihi album.

Pevka skladbe My heart will go on je od decembra 2022 na glasbenem premoru zaradi redke nevrološke bolezni. Ta ji namreč povzroča otrdele mišice in boleče mišične krče, ki so vplivali na njeno sposobnost hoje in petja. Svoj medijski molk je lani poleti prekinila z nastopom na odprtju olimpijskih iger v Parizu, kjer je odpela Hymne à l'amour šansonjerke Edith Piaf.